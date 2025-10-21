 Bakı, Gəncə və Sumqayıt Apellyasiya Məhkəmələrinə hakimlər təyin ediləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bakı, Gəncə və Sumqayıt Apellyasiya Məhkəmələrinə hakimlər təyin ediləcək

16:52 - Bu gün
Bakı, Gəncə və Sumqayıt Apellyasiya Məhkəmələrinə hakimlər təyin ediləcək

Bakı, Gəncə və Sumqayıt Apellyasiya Məhkəmələrinə hakimlər təyin ediləcək.

1news.az xəbər verir ki, bu, parlamentin 24 oktyabrda keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilib.

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə Ağalarov Həmid Azər oğlu, Hümbətov Fəhmin Zaur oğlu, Qasımov Vidadi Kamal oğlu, Mədətli Fərid İlham oğlu, Sevdimalıyeva Günel Arif qızı hakim təyin ediləcək.

Gəncə Apelyasiya məhkəməsinə Qəhrəmanov Əkrəm Sabir oğlu, Məmmədov Turan Nurulla oğlunun hakim təyin edilməsi təklif edilir.

Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinə isə Ramin Xəlilov Adilxan oğlunun hakim kimi namizədliyi irəli sürülüb.

Paylaş:
30

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev və Kasım-Jomart Tokayev Astanada “Alem.ai” Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublar - FOTO

Rəsmi

Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri mübadilə olunub - FOTO

Siyasət

Sahibə Qafarova və Alen Simonyan Cenevrədə görüşüb - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

Cəmiyyət

Bakı, Gəncə və Sumqayıt Apellyasiya Məhkəmələrinə hakimlər təyin ediləcək

Azərbaycan və İran nümayəndələri arasında mobil rabitə şəbəkələrinin tənzimlənməsi üzrə görüş keçirilib

Milli Məclisin 24 oktyabrda keçiriləcək iclasında 17 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

AQTA: Bəzi bölgələrdə müxtəlif mənşəli heyvanların bir yerdə saxlanması qaydaları pozulur

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Tovuzda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, əri şübhəli bilinir - YENİLƏNİB

Şamil Rzayev ANAMA sədrinə I müavin təyin olunub

Azercell “CyberCell Hackathon”a start verir

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qarabağın dirçəlişi və Azərbaycanın yeni inkişaf modeli” mövzusunda panel görüşü keçirilib - FOTO

Son xəbərlər

Dəmiryol Muzeyində “Qara qızılın saldığı dəmir yollar” sərgisi açılıb - FOTO

Bu gün, 17:02

Bakı, Gəncə və Sumqayıt Apellyasiya Məhkəmələrinə hakimlər təyin ediləcək

Bu gün, 16:52

İlham Əliyev və Kasım-Jomart Tokayev Astanada “Alem.ai” Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublar - FOTO

Bu gün, 16:51

Azərbaycan və İran nümayəndələri arasında mobil rabitə şəbəkələrinin tənzimlənməsi üzrə görüş keçirilib

Bu gün, 16:38

Milli Məclisin 24 oktyabrda keçiriləcək iclasında 17 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 16:14

AQTA: Bəzi bölgələrdə müxtəlif mənşəli heyvanların bir yerdə saxlanması qaydaları pozulur

Bu gün, 16:07

MEDİA və “Euronews”un birgə təlim proqramı başlayır

Bu gün, 15:56

ADY: Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edilir

Bu gün, 15:42

Şöbə müdiri: Dabaq xəstəliyinin qida məhsulları vasitəsilə insanlara keçmə ehtimalı sıfıra yaxındır

Bu gün, 15:40

Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Azadlıq meydanının qarşısındakı yol təmir olunacaq

Bu gün, 15:27

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 15:18

Avqustda Ramiz Mehdiyevlə bağlı kompleks əməliyyat-texniki tədbirlər həyata keçirilib

Bu gün, 15:05

Tokayev: Qazaxıstan və Azərbaycan yaxın gələcəkdə ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırmaq niyyətindədir

Bu gün, 14:57

Tokayev Azərbaycan Prezidentinə qazax milli geyimini hədiyyə edib

Bu gün, 14:50

Azərbaycan və Qazaxıstan Prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Bu gün, 14:13

Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri mübadilə olunub - FOTO

Bu gün, 14:11

Sahibə Qafarova və Alen Simonyan Cenevrədə görüşüb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:57

AFFA klubları cərimələdi – SİYAHI

Bu gün, 13:53

Dövlət başçısı: Zəngəzur dəhlizinin açılması 2028-ci ilin sonunadək baş verə bilər

Bu gün, 13:47

İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistana yüklərin tranzitinə dair bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb

Bu gün, 13:34
Bütün xəbərlər