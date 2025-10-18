 Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dollardan aşağı enib | 1news.az | Xəbərlər
Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dollardan aşağı enib

14:36 - Bu gün
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan neftinin qiyməti azalıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,98 ABŞ dolları və ya 1,55% azalaraq 62,17 ABŞ dolları təşkil edib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 63,15 ABŞ dolları idi.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

