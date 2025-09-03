 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:31 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,9774 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1074 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9774

100 Rusiya rublu

2,1074

1 Avstraliya dolları

1,1086

1 Belarus rublu

0,5707

1 Bolqarıstan levi

1,0113

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1221

1 Çexiya kronu

0,0807

1 Çin yuanı

0,2379

1 Danimarka kronu

0,2650

1 Gürcü larisi

0,6308

1 Honq Konq dolları

0,2178

1 Hindistan rupisi

0,0193

1 İngilis funt sterlinqi

2,2726

10 000 İran rialı

0,0302

1 İsveç kronu

0,1797

1 İsveçrə frankı

2,1111

1 İsrail şekeli

0,5031

1 Kanada dolları

1,2326

1 Küveyt dinarı

5,5587

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3151

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,4999

1 Moldova leyi

0,1027

1 Norveç kronu

0,1695

100 Özbək somu

0,0137

100 Pakistan rupisi

0,6022

1 Polşa zlotası

0,4637

1 Rumıniya leyi

0,3893

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3186

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3214

Türk lirəsi

0,0413

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0410

Yapon yeni

1,1440

Yeni Zelandiya dolları

0,9965

Qızıl

6013,0190

Gümüş

69,2366

Platin

2386,6385

Palladium

1945,5310

55

