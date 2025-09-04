 Taleh Kazımov: “Gördüyümüz tədbirlər müsbət nəticələr verir” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

Taleh Kazımov: “Gördüyümüz tədbirlər müsbət nəticələr verir”

Qafar Ağayev14:33 - Bu gün
Taleh Kazımov: “Gördüyümüz tədbirlər müsbət nəticələr verir”

Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) pul siyasətinin ötürücülüyünün gücləndirilməsi, inflyasiyanın hədəf diapazonunda idarə olunması, maliyyə sektorunun inkişafı və dərinliyinin artırılması, maliyyəyə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər müsbət nəticələr verir.

1news.az AMB-yə istinadən xəbər verir ki, bunu qurumun sədri Taleh Kazımov "2027–2030-cu illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası"nın hazırlanması məqsədilə yaradılmış "Makro-iqtisadi dayanıqlılıq" üzrə alt işçi qrupunun bu gün keçirilmiş növbəti iclasında bildirib.

O, makroiqtisadi dayanıqlığın təmin olunmasının iqtisadi artımın davamlı inkişafı, onun xarici və daxili təsirlərə dayanıqlı olması, həmçinin inklüziv və dayanıqlı maliyyə ekosisteminin inkişafının mühüm sütunu olduğunu bildirib.

Sədr 2027–2030-cu illəri əhatə edəcək dövrdə ölkədə makroiqtisadi dayanıqlılığın gücləndirilməsi üçün makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi üzrə siyasət çərçivələrinin daha da təkmilləşdirilməsinin prioritet məsələ olduğunu diqqətə çatdırıb.

Daha sonra tədbirdə "2027–2030-cu illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası"nın hazırlanması çərçivəsində işçi qrupun müəyyən olunmuş fəaliyyət istiqamətləri və tədbirlər üzrə ötən iclasdan sonra atılmış addımlar və perspektivdə olan məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb.

"Makro-iqtisadi dayanıqlılıq" üzrə alt işçi qrupu ölkə Prezidentinin 30 may 2025-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2027–2030-cu illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası"nın və "İşğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışa dair II Dövlət Proqramı"nın hazırlanması barədə sənədin icrasının təmin olunması məqsədilə Nazirlər Kabinetinin 18 iyun 2025-ci il tarixli sərəncamına əsasən yaradılıb.

Paylaş:
49

Aktual

Rəsmi

Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Siyasət

Azərbaycan XİN Portuqaliyaya başsağlığı verib

Cəmiyyət

Heydər Əliyev Hava Limanında taksilərə məhdudiyyət olacaq? – Rəsmi cavab

Cəmiyyət

Səmərqəndə uçan təyyarə Bakıda eniş etdi

İqtisadiyyat

Bakı tıxaclarının iqtisadiyyata illik təsiri nə qədərdir?

Taleh Kazımov: “Gördüyümüz tədbirlər müsbət nəticələr verir”

Azərbaycan və BƏƏ enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 3 600 dollardan aşağı enib

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanla Macarıstan neft-qaz və enerji məsələlərini müzakirə ediblər

Əmtəə bazarlarında qızıl 3 500 dollardan yuxarı səviyyədə ticarət olunur

Dəmir yolu ilə ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 faiz artıb

Azərbaycan neftinin qiyməti artıb

Son xəbərlər

Azərbaycan XİN Portuqaliyaya başsağlığı verib

Bu gün, 15:42

Kolleclərdə boş qalan plan yerlərinə qəbulun cavabları elan olunub

Bu gün, 15:25

Bakı tıxaclarının iqtisadiyyata illik təsiri nə qədərdir?

Bu gün, 15:04

Səfir: Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirinin həbs olunması xəbəri saxtadır

Bu gün, 14:52

Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

Bu gün, 14:48

Taleh Kazımov: “Gördüyümüz tədbirlər müsbət nəticələr verir”

Bu gün, 14:33

23 aptekdə yoxlama keçirildi - Nöqsanlar aşkarlandı

Bu gün, 14:22

Paytaxtın təhsil işçilərinin sentyabr konfransı keçirilib

Bu gün, 14:15

Bakı məktəblərində kağız jurnallar ləğv edildi

Bu gün, 14:01

Təqsirləndirilən şəxsin ibtidai istintaqda etirafı: 1992-ci il fevralın 26-dan martın 8-dək Xocalıda talanlar davam edib

Bu gün, 13:57

Xalq artisti Afaq Bəşirqızına “Şərəf” ordeni təqdim edilib - FOTO

Bu gün, 13:39

“Şərurlu İsfəndiyar”ın növbəti məhkəmə prosesi keçirilib

Bu gün, 13:09

Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:03

Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:51

Azərbaycan və BƏƏ enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

Bu gün, 12:46

Bakıda marketdən lotereya biletləri oğurlanıb

Bu gün, 12:32

Himayəsində olan 14 yaşlı bacısı oğluna işgəncə verməkdə ittiham olunan xala həbs olunub

Bu gün, 12:21

Pirşağı–Novxanı–Xırdalan–M4 yolunun tikinti işlərinin 50%-dən çoxu yerinə yetirilib - FOTO

Bu gün, 11:59

Şəmkirdə avtomobil körpüdən aşıb, ölən var

Bu gün, 11:28

5 sentyabr – 5 oktyabr: BDYPİ “Diqqət, uşaqlar!” şüarı altında profilaktik ay elan etdi

Bu gün, 11:07
Bütün xəbərlər