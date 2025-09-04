 AZAL “Uçuş Təhlükəsizliyi Günü” tədbiri keçirib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

AZAL “Uçuş Təhlükəsizliyi Günü” tədbiri keçirib

Qafar Ağayev17:22 - Bu gün
AZAL “Uçuş Təhlükəsizliyi Günü” tədbiri keçirib

AZCON Holding şirkətlərindən olan “Azərbaycan Hava Yolları” QSC (AZAL) uçuş təhlükəsizliyinin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və məsuliyyət mədəniyyətinin gücləndirilməsi məqsədilə Bakıda “AZAL Uçuş Təhlükəsizliyi Günü” (“AZAL Flight Safety Day”) adlı tədbir keçirib.

Bu barədə 1news.az-a AZAL-dan bildirilib.

AZCON Holdinqin nümayəndələri, AZAL-ın rəhbər heyəti, Milli Aviasiya Akademiyasının, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinin və digər tərəfdaş qurumların tədbirdə birgə iştirakı milli aviadaşıyıcının yüksək təhlükəsizlik standartlarına, inkişafa və sərnişin etimadının möhkəmləndirilməsinə verdiyi önəmi nümayiş etdirdi.

Böyük Britaniya Mülki Aviasiya İdarəsinin (“UK Civil Aviation Authority”, UK CAA) dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə spikerlər sırasında beynəlxalq səviyyəli mütəxəssislər – Böyük Britaniya Mülki Aviasiya İdarəsinin təhlükəsizlik və hava məkanının tənzimlənməsi üzrə direktoru Cankarlo Buono, təhlükəsizlik idarəçiliyi və insan‑təşkilati amillər üzrə tanınmış ekspert Saymon Roberts yer alıblar.

Spikerlər şirkətdə təhlükəsizlik üzrə korporativ mədəniyyətin formalaşdırılmasında qabaqcıl yanaşmalar barədə məlumat verib, bu sahədə şəffaflıq, məsuliyyət və liderliyin gündəlik fəaliyyətin ayrılmaz hissəsi olduğunu xüsusi vurğulayıblar.

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin prezidenti Samir Rzayev çıxış edərək uçuş təhlükəsizliyinə həsr olunmuş bu tədbirin AZAL üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini diqqətə çatdırıb. “Bu təşəbbüs yalnız rəhbər heyətimizin peşəkar bacarıqlarını gücləndirmir, həm də məsuliyyət və şəffaflıq mədəniyyətinin davamlı inkişafına dəyərli töhfə verir. Bu prinsiplər aviasiya təhlükəsizliyi sistemimizin əsasını təşkil edir və AZAL-ın etibarlı, təhlükəsiz beynəlxalq hava daşıyıcısı kimi nüfuzunu möhkəmləndirir”, - deyə S.Rzayev bildirib.

Qeyd edək ki, təlim proqramı, ümumilikdə uçuş təhlükəsizliyi sahəsində liderlik bacarıqları, müsbət korporativ mədəniyyətin formalaşdırılması, dəyişikliklərin effektiv idarə olunması, insan amilinin təhlükəsizlik sisteminə inteqrasiyası, təhlükəsizlik idarəetmə sisteminin (SMS) səmərəliliyinin artırılması və digər əsas mövzuları əhatə edib.

“AZAL Uçuş Təhlükəsizliyi Günü” tədbiri həm təcrübə mübadiləsi üçün platforma, həm də rəhbərliyin məsuliyyəti və əməkdaşların fəal iştirakı əsasında təhlükəsizlik mədəniyyətinin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş mühüm təşəbbüs olub.

Paylaş:
86

Aktual

Rəsmi

Hüseyn Hüseynov səfir vəzifəsindən geri çağırılıb - SƏRƏNCAM

Siyasət

Azərbaycan müdafiə naziri Vyetnamın baş naziri və hərbi rəhbərliyi ilə görüşüb - FOTO

Siyasət

Azərbaycan XİN Sudana başsağlığı verib

Siyasət

Azərbaycan XİN Portuqaliyaya başsağlığı verib

Cəmiyyət

Şamaxıda restoranda nöqsanlar aşkarlanıb

Dövlət Xidməti: “Telegram” üzərindən hücumlarla bağlı araşdırma aparılır

AZAL “Uçuş Təhlükəsizliyi Günü” tədbiri keçirib

Peşə məktəblərinə qəbulun II mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

TESS çay brendinin “Zövqünə uyğun hədiyyəni seç!” adlı ikinci lotereyasının qalibləri məlum oldu!

Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

“Bakı Metropoliteni”ndən gediş haqqı ilə bağlı açıqlama

Son xəbərlər

Şamaxıda restoranda nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:53

Modelyer Corco Armani vəfat etdi

Bu gün, 17:45

Dövlət Xidməti: “Telegram” üzərindən hücumlarla bağlı araşdırma aparılır

Bu gün, 17:30

AZAL “Uçuş Təhlükəsizliyi Günü” tədbiri keçirib

Bu gün, 17:22

Peşə məktəblərinə qəbulun II mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 17:06

Azərbaycan müdafiə naziri Vyetnamın baş naziri və hərbi rəhbərliyi ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 16:51

Azərbaycan Mərkəzi Bankı və Çin Xalq Bankı arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb

Bu gün, 16:33

Hüseyn Hüseynov səfir vəzifəsindən geri çağırılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:20

Azərbaycan XİN Sudana başsağlığı verib

Bu gün, 16:02

Bakıda yanğın nəticəsində bir nəfər tüstüdən zəhərlənib

Bu gün, 15:57

Azərbaycan XİN Portuqaliyaya başsağlığı verib

Bu gün, 15:42

Kolleclərdə boş qalan plan yerlərinə qəbulun cavabları elan olunub

Bu gün, 15:25

Bakı tıxaclarının iqtisadiyyata illik təsiri nə qədərdir?

Bu gün, 15:04

Səfir: Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirinin həbs olunması xəbəri saxtadır

Bu gün, 14:52

Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

Bu gün, 14:48

Taleh Kazımov: “Gördüyümüz tədbirlər müsbət nəticələr verir”

Bu gün, 14:33

23 aptekdə yoxlama keçirildi - Nöqsanlar aşkarlandı

Bu gün, 14:22

Paytaxtın təhsil işçilərinin sentyabr konfransı keçirilib

Bu gün, 14:15

Bakı məktəblərində kağız jurnallar ləğv edildi

Bu gün, 14:01

Təqsirləndirilən şəxsin ibtidai istintaqda etirafı: 1992-ci il fevralın 26-dan martın 8-dək Xocalıda talanlar davam edib

Bu gün, 13:57
Bütün xəbərlər