 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:13 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9807 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 2,0993 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9807

100 Rusiya rublu

2,0993

1 Avstraliya dolları

1,1098

1 Belarus rublu

0,5707

1 Bolqarıstan levi

1,0131

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1220

1 Çexiya kronu

0,0811

1 Çin yuanı

0,2380

1 Danimarka kronu

0,2654

1 Gürcü larisi

0,6308

1 Honq Konq dolları

0,2180

1 Hindistan rupisi

0,0193

1 İngilis funt sterlinqi

2,2825

10 000 İran rialı

0,0302

1 İsveç kronu

0,1802

1 İsveçrə frankı

2,1132

1 İsrail şekeli

0,5058

1 Kanada dolları

1,2311

1 Küveyt dinarı

5,5581

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3148

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5033

1 Moldova leyi

0,1025

1 Norveç kronu

0,1692

100 Özbək somu

0,0137

100 Pakistan rupisi

0,6033

1 Polşa zlotası

0,4657

1 Rumıniya leyi

0,3903

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3187

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3223

Türk lirəsi

0,0413

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0411

Yapon yeni

1,1467

Yeni Zelandiya dolları

0,9976

Qızıl

6005,0630

Gümüş

69,2989

Platin

2403,5705

Palladium

1932,0925

