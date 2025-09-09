 Boş qalan yerlərə qəbul olan abituriyentlərin qeydiyyatı başlayır | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Boş qalan yerlərə qəbul olan abituriyentlərin qeydiyyatı başlayır

09:37 - Bu gün
Boş qalan yerlərə qəbul olan abituriyentlərin qeydiyyatı başlayır

Bu gün saat 11:00-da bakalavriat səviyyəsi üzrə ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə qəbul olunanlar üçün qeydiyyat prosesinə start veriləcək.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) məlumat verib.

Bildirilib ki, boş qalan yerlərə qəbul olunan abituriyentlər (subbakalavrlar) 9 sentyabrdan etibarən portal.edu.az platformasında qeydiyyatdan keçməli və yaradılmış kabinetə daxil olduqdan sonra təqdim edilən xidmətlər sırasında “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə təhsilalan qeydiyyatı” xidmətini seçməlidirlər.Seçim prosesi 15 sentyabra (saat 18:00-dək) qədər davam edəcək.

Qeyd edilib ki, müəyyən olunmuş müddətdə qeydiyyatdan keçməmək abituriyentin müvafiq ixtisasa yerləşdirilmədən imtina etməsi kimi qiymətləndiriləcək və onun qəbul haqqında əmri təhsil müəssisəsinə göndərilməyəcək.

Xatırladaq ki, orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olan abituriyentlər isə 9 – 17 sentyabr (saat 18:00-dək) tarixlərində eyni qaydada qeydiyyatdan keçə bilərlər.

