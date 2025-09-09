 Azərbaycan Ordusunun çinli əsgəri - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Azərbaycan Ordusunun çinli əsgəri - VİDEO

15:06 - Bu gün
Azərbaycan Ordusunun çinli əsgəri - VİDEO

Azərbaycan Ordusunda Çin əsilli əsgərin xidmət etməsi maraqla qarşılanıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, əsgər Emin Lin həm silahdaşlarının, həm də komandirlərinin hörmətini qazanıb.

O, ingilis, rus və Azərbaycan dillərində də sərbəst danışa bilir. Əsgər yoldaşlarından bəziləri onu Lin, bəziləri isə “çinli” deyə çağırır.

“Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan Ordusunda xidmət edirəm. 1 il 6 ay ərzində çox şeyə uyğunlaşdım. İlk dəfə məni çox maraqla qarşıladılar. Hamıya maraqlı oldu ki, çinli biri Azərbaycan Ordusunda xidmət edir. Həmçinin Çin mətbəxi necədir, Azərbaycan mətbəxinə oxşayırmı? Əslində mən Çin mətbəxini o qədər də bilmirəm. Anam evdə həm Azərbaycan, həm də Çin mətbəxindən yeməklər bişirir”,- deyə Emin Lin söyləyib.

Bildirilib ki, ailə 1998-ci ildən Azərbaycanda yaşayır. Eminin böyük qardaşı Aydın da Azərbaycan Ordusunda xidmət edib.

Paylaş:
60

Aktual

Siyasət

Prezident forum iştirakçılarına müraciət edib

Cəmiyyət

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Cəmiyyət

Bakıda “Sonsuz qardaşlıq - IV” çoxmillətli birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi keçirilir - FOTO

Siyasət

Səfir: Azərbaycan Çinin iqtisadi əlaqələrində mühüm tərəfdaşdır

Cəmiyyət

Saatlıda süd qəbulu məntəqəsində nöqsanlar aşkarlanıb

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Azərbaycan Ordusunun çinli əsgəri - VİDEO

Xaricdəki soydaşlarımız üçün Azərbaycan dili dərslərinə start verilir – Qeydiyyatdan keçərək sən də qoşul!

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Sabah Salyan şəhərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!

AQTA: Astaradakı kütləvi zəhərlənməyə ev şəraitində hazırlanan qidalar səbəb olub

Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində TƏBİB tərəfindən tibbi xidmət təşkil olunacaq

Son xəbərlər

Saatlıda süd qəbulu məntəqəsində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 16:12

Bu gün Xalq rəssamı Lətif Kərimovun anım günüdür

Bu gün, 15:55

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Bu gün, 15:26

Azərbaycan Ordusunun çinli əsgəri - VİDEO

Bu gün, 15:06

Xaricdəki soydaşlarımız üçün Azərbaycan dili dərslərinə start verilir – Qeydiyyatdan keçərək sən də qoşul!

Bu gün, 14:51

Duz gölünə tullantı su axıdan vətəndaşlar cərimələnəcək

Bu gün, 14:11

Azərbaycan “VISA” ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb - FOTO

Bu gün, 13:53

Bakıda “Sonsuz qardaşlıq - IV” çoxmillətli birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi keçirilir - FOTO

Bu gün, 13:32

34 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:20

Sumqayıtda avtoxuliqanlıq edib videosunu sosial şəbəkələrdə yayanlar həbs edilib

Bu gün, 13:19

Bakı–Sumqayıt yolunda avtoqəza olub, tıxac yaranıb

Bu gün, 13:14

Səfir: Azərbaycan Çinin iqtisadi əlaqələrində mühüm tərəfdaşdır

Bu gün, 13:07

10 marşrut üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşdi

Bu gün, 13:01

Saatlıda çətənə kollarının kultivasiyasını təşkil etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

Bu gün, 12:42

Bakının Xətai prospektində təmir işlərinə başlanılıb

Bu gün, 12:23

Nərimanovda yerləşən evlərin birindən 9500 manat oğurlanıb

Bu gün, 12:03

Fariz Əliyev: Hədəfimiz cari ildə Çindən Avropaya göndərilən blok qatar sayını 450-yə çatdırmaqdır

Bu gün, 11:35

Gəncədə hava limanında 10 min manatlıq qızıl oğurlanıb

Bu gün, 11:14

Bakıda keçirilən əməliyyat nəticəsində 60 kq narkotik dövriyəsinin qarşısının alınıb - VİDEO

Bu gün, 10:52

Dünya bazarlarında qızılın qiyməti 3700 dollara yaxınlaşıb - REKORD

Bu gün, 10:29
Bütün xəbərlər