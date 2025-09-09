Gəncədə hava limanında 10 min manatlıq qızıl oğurlanıb
Gəncədə hava limanından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.
DİN-in Mətbuat xidmətinin Gəncə gegional qrupundan 1news.az-a verilən məlumata görə, Hava Nəqliyyatında Polis İdarəsinin Gəncə Xətt Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində sərnişinlərə məxsus çamadandan oğurluq etməkdə şübhəli bilinən, 39 yaşlı Tahir Sayadov saxlanılıb.
Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, T.Sayadov yükləmə zamanı çantadan ümumi dəyəri 10.000 manat olan qızıl-zinət əşyalarını oğurlayıb.
Məhkəmənin qərarı ilə T. Sayadov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Araşdırma aparılır.
101