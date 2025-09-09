 FHN Gəncədə təlim keçirdi - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

FHN Gəncədə təlim keçirdi - FOTO

17:19 - Bu gün
FHN Gəncədə təlim keçirdi - FOTO

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə Regional Mərkəzi “Nəqliyyat qəzaları zamanı xilasetmə əməliyyatları” mövzusunda təlim keçirib.

1news.az xəbər verir ki, təlimə FHN-in Gəncə Regional Mərkəzi və Gəncə şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının müvafiq qüvvələri cəlb olunub.

Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd xilasetmə işlərinin təşkili və aparılması qaydaları, o cümlədən nəqliyyat qəzaları zamanı deformasiyaya uğramış avtomobildən zərərçəkmişlərin xilas edilməsi üzrə xilasedicilərin bilik və bacarıqlarının artırılması, həmçinin xilasetmə qrup komandirlərinin hadisə zamanı effektiv idarəetmə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi olub.

Təlim zamanı xilasedicilər şərti nəqliyyat qəzası zamanı deformasiyaya uğramış avtomobillərdən zərərçəkmişləri təxliyə edərək onlara “təxirəsalınmaz ilkin yardım” göstərib, təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər.

Yekunda təlimin nəticələri təhlil olunub və müvafiq tapşırıqlar verilib.

Paylaş:
101

Aktual

Siyasət

Prezident forum iştirakçılarına müraciət edib

Cəmiyyət

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Cəmiyyət

Bakıda “Sonsuz qardaşlıq - IV” çoxmillətli birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi keçirilir - FOTO

Siyasət

Səfir: Azərbaycan Çinin iqtisadi əlaqələrində mühüm tərəfdaşdır

Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev Andriy Şevçenkoya Qarabağ xalçası hədiyyə edib – FOTO

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

Bakıda növbəti əmək yarmarkası təşkil olunub

FHN Gəncədə təlim keçirdi - FOTO

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Bir ekosistemində yeni mərhələ: Umico bonus artıq Bir bonus oldu

Biləcəridə yük maşını körpüdən minik maşınının üzərinə aşdı, iki nəfər ölüb - FOTO - YENİLƏNİB

Himayəsində olan 14 yaşlı bacısı oğluna işgəncə verməkdə ittiham olunan xala həbs olunub

Səmərqəndə uçan təyyarə Bakıda eniş etdi

Son xəbərlər

Rəhman Hacıyev Andriy Şevçenkoya Qarabağ xalçası hədiyyə edib – FOTO

Bu gün, 18:39

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 17:54

Nəsimi festivalında “İblis” yeni təqdimatda nümayiş olunacaq

Bu gün, 17:40

Bakıda növbəti əmək yarmarkası təşkil olunub

Bu gün, 17:21

FHN Gəncədə təlim keçirdi - FOTO

Bu gün, 17:19

İsrail turizm şirkətlərinin Azərbaycana tanışlıq səfəri təşkil olunub

Bu gün, 16:57

Sumqayıt Tibb Mərkəzində yeni Hemodializ şöbəsi fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 16:47

Saatlıda süd qəbulu məntəqəsində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 16:12

Bu gün Xalq rəssamı Lətif Kərimovun anım günüdür

Bu gün, 15:55

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Bu gün, 15:26

Azərbaycan Ordusunun çinli əsgəri - VİDEO

Bu gün, 15:06

Xaricdəki soydaşlarımız üçün Azərbaycan dili dərslərinə start verilir – Qeydiyyatdan keçərək sən də qoşul!

Bu gün, 14:51

Duz gölünə tullantı su axıdan vətəndaşlar cərimələnəcək

Bu gün, 14:11

Azərbaycan “VISA” ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb - FOTO

Bu gün, 13:53

Bakıda “Sonsuz qardaşlıq - IV” çoxmillətli birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi keçirilir - FOTO

Bu gün, 13:32

34 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:20

Sumqayıtda avtoxuliqanlıq edib videosunu sosial şəbəkələrdə yayanlar həbs edilib

Bu gün, 13:19

Bakı–Sumqayıt yolunda avtoqəza olub, tıxac yaranıb

Bu gün, 13:14

Səfir: Azərbaycan Çinin iqtisadi əlaqələrində mühüm tərəfdaşdır

Bu gün, 13:07

10 marşrut üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşdi

Bu gün, 13:01
Bütün xəbərlər