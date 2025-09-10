Sabirabadda 14 yaşlı qızla 20 yaşlı oğlan nişanlandı
Sabirabad rayonunda 14 yaşlı qızla 20 yaşlı oğlan nişanlanıb.
1news.az-ın “Qafqazinfo”ya istinadən əldə etdiyi məlumata görə, hadisə rayonun Əsədli kəndində baş verib.
Bu barədə polisə məlumat daxil olduqdan sonra nişanlanan yeniyetmə ilə gəncin atası Sabirabad Rayon Polis Şöbəsinə dəvət edilib. Burada məlumatlar dəqiqləşdirilərkən 14 yaşlı qızın atası 1987-ci il təvəllüdlü S.Fərzalıyev qışqıraraq söyüş söyməyə, qızı ilə nişanlanan oğlanın atasını təhqir etməyə başlayıb.
O, qızını nişanlamaq fikrinin olmadığını, qarşı tərəfin təkidi ilə “Həri” məclisinin olduğunu deyib.
İctimai asayişi pozan şəxs barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu (xırda xuliqanlıq) maddəsi ilə protokol tərtib edilib. Sabirabad Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə S.Fərzalıyev 8 sutkalıq həbs edilib.