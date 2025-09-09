 Rəhman Hacıyev Andriy Şevçenkoya Qarabağ xalçası hədiyyə edib – FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev Andriy Şevçenkoya Qarabağ xalçası hədiyyə edib – FOTO

18:39 - Bu gün
Rəhman Hacıyev Andriy Şevçenkoya Qarabağ xalçası hədiyyə edib – FOTO

Qarabağın Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev əfsanəvi futbolçu, “Milan”ın və Ukrayna yığmasının sabiq hücumçusu, “Qızıl top” mükafatının sahibi, hazırda isə Ukrayna Futbol Assosiasiyasının prezidenti olan Andriy Şevçenko ilə görüşüb.

Görüş zamanı Rəhman Hacıyev dünya futbolunun əfsanəsinə Qarabağda aparılan genişmiqyaslı bərpa işləri, Qarabağın Dirçəliş Fondunun fəaliyyəti və azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən layihələr haqqında məlumat verib.

Söhbət zamanı həmçinin A.Şevçenkonun Ukraynaya dəstək məqsədilə Rusiya Federasiyasının təcavüzünə qarşı mübarizə fonunda həyata keçirdiyi xeyriyyəçilik və fandreyzinq təşəbbüslərinə xüsusi diqqət yetirilib.

Əfsanəvi idmançı humanitar layihələrin icrası üzrə zəngin təcrübəsini bölüşüb və ictimai xadimlərin şəxsi fəallığının vacibliyini vurğulayıb.

R.Haciyev sosial şəbəkələrdə görüşlə bağlı təəssüratlarını bölüşərək qeyd edib:
“Andriy mənim gəncliyimdəki kumirlərimdən biri olub. Məhz o, qırmızı-qara rəngləri həmişəlik ürəyimə həkk etdi. Amma məni ən çox heyran edən yalnız onun unudulmaz istedadı deyil, həm də sönməyən enerjisi və Vətənə bağlılığıdır.

Ukrayna işğalla mübarizə apardığı bir vaxtda, Andriy öz xeyriyyəçilik fəaliyyəti, fandreyzinq təşəbbüsləri və dönməz səsi ilə möhkəm dayanır. Onun nümunəsi bizə xatırladır ki, ölkən sənə ehtiyac duyanda laqeyd qalmamaq nə deməkdir.

Biz təkcə futbol haqqında deyil, həm də xalqlarımızın keçdiyi oxşar sınaqlar, milli birliyin əhəmiyyəti və geniş bərpa perspektivləri barədə danışdıq.

Dostluq nişanəsi olaraq, mənim üçün böyük şərəf idi ki, Andriy Şevçenkoya Qarabağ xalçası – Qarabağ Dirçəliş Fondu adından xüsusi bir hədiyyə təqdim edim. Ümid edirəm ki, bu xalça özündə dözüm və dirçəliş ruhunu daşıyacaq.”

Sosial şəbəkə paylaşımında R.Hacıyev həmçinin görüşün təşkilinə görə FIFA-nın assosiasiyalar üzrə direktoru Elxan Məmmədova təşəkkürünü bildirib.

Paylaş:
76

Aktual

Siyasət

Prezident forum iştirakçılarına müraciət edib

Cəmiyyət

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Cəmiyyət

Bakıda “Sonsuz qardaşlıq - IV” çoxmillətli birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi keçirilir - FOTO

Siyasət

Səfir: Azərbaycan Çinin iqtisadi əlaqələrində mühüm tərəfdaşdır

Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev Andriy Şevçenkoya Qarabağ xalçası hədiyyə edib – FOTO

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

Bakıda növbəti əmək yarmarkası təşkil olunub

FHN Gəncədə təlim keçirdi - FOTO

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Bir ekosistemində yeni mərhələ: Umico bonus artıq Bir bonus oldu

Himayəsində olan 14 yaşlı bacısı oğluna işgəncə verməkdə ittiham olunan xala həbs olunub

Bakıda reklam şirkətindən oğurluq olub

Biləcəridə yük maşını körpüdən minik maşınının üzərinə aşdı, iki nəfər ölüb - FOTO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Rəhman Hacıyev Andriy Şevçenkoya Qarabağ xalçası hədiyyə edib – FOTO

Bu gün, 18:39

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 17:54

Nəsimi festivalında “İblis” yeni təqdimatda nümayiş olunacaq

Bu gün, 17:40

Bakıda növbəti əmək yarmarkası təşkil olunub

Bu gün, 17:21

FHN Gəncədə təlim keçirdi - FOTO

Bu gün, 17:19

İsrail turizm şirkətlərinin Azərbaycana tanışlıq səfəri təşkil olunub

Bu gün, 16:57

Sumqayıt Tibb Mərkəzində yeni Hemodializ şöbəsi fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 16:47

Saatlıda süd qəbulu məntəqəsində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 16:12

Bu gün Xalq rəssamı Lətif Kərimovun anım günüdür

Bu gün, 15:55

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Bu gün, 15:26

Azərbaycan Ordusunun çinli əsgəri - VİDEO

Bu gün, 15:06

Xaricdəki soydaşlarımız üçün Azərbaycan dili dərslərinə start verilir – Qeydiyyatdan keçərək sən də qoşul!

Bu gün, 14:51

Duz gölünə tullantı su axıdan vətəndaşlar cərimələnəcək

Bu gün, 14:11

Azərbaycan “VISA” ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb - FOTO

Bu gün, 13:53

Bakıda “Sonsuz qardaşlıq - IV” çoxmillətli birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi keçirilir - FOTO

Bu gün, 13:32

34 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:20

Sumqayıtda avtoxuliqanlıq edib videosunu sosial şəbəkələrdə yayanlar həbs edilib

Bu gün, 13:19

Bakı–Sumqayıt yolunda avtoqəza olub, tıxac yaranıb

Bu gün, 13:14

Səfir: Azərbaycan Çinin iqtisadi əlaqələrində mühüm tərəfdaşdır

Bu gün, 13:07

10 marşrut üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşdi

Bu gün, 13:01
Bütün xəbərlər