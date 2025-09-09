Rəhman Hacıyev Andriy Şevçenkoya Qarabağ xalçası hədiyyə edib – FOTO
Qarabağın Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev əfsanəvi futbolçu, “Milan”ın və Ukrayna yığmasının sabiq hücumçusu, “Qızıl top” mükafatının sahibi, hazırda isə Ukrayna Futbol Assosiasiyasının prezidenti olan Andriy Şevçenko ilə görüşüb.
Görüş zamanı Rəhman Hacıyev dünya futbolunun əfsanəsinə Qarabağda aparılan genişmiqyaslı bərpa işləri, Qarabağın Dirçəliş Fondunun fəaliyyəti və azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən layihələr haqqında məlumat verib.
Söhbət zamanı həmçinin A.Şevçenkonun Ukraynaya dəstək məqsədilə Rusiya Federasiyasının təcavüzünə qarşı mübarizə fonunda həyata keçirdiyi xeyriyyəçilik və fandreyzinq təşəbbüslərinə xüsusi diqqət yetirilib.
Əfsanəvi idmançı humanitar layihələrin icrası üzrə zəngin təcrübəsini bölüşüb və ictimai xadimlərin şəxsi fəallığının vacibliyini vurğulayıb.
R.Haciyev sosial şəbəkələrdə görüşlə bağlı təəssüratlarını bölüşərək qeyd edib:
“Andriy mənim gəncliyimdəki kumirlərimdən biri olub. Məhz o, qırmızı-qara rəngləri həmişəlik ürəyimə həkk etdi. Amma məni ən çox heyran edən yalnız onun unudulmaz istedadı deyil, həm də sönməyən enerjisi və Vətənə bağlılığıdır.
Ukrayna işğalla mübarizə apardığı bir vaxtda, Andriy öz xeyriyyəçilik fəaliyyəti, fandreyzinq təşəbbüsləri və dönməz səsi ilə möhkəm dayanır. Onun nümunəsi bizə xatırladır ki, ölkən sənə ehtiyac duyanda laqeyd qalmamaq nə deməkdir.
Biz təkcə futbol haqqında deyil, həm də xalqlarımızın keçdiyi oxşar sınaqlar, milli birliyin əhəmiyyəti və geniş bərpa perspektivləri barədə danışdıq.
Dostluq nişanəsi olaraq, mənim üçün böyük şərəf idi ki, Andriy Şevçenkoya Qarabağ xalçası – Qarabağ Dirçəliş Fondu adından xüsusi bir hədiyyə təqdim edim. Ümid edirəm ki, bu xalça özündə dözüm və dirçəliş ruhunu daşıyacaq.”
Sosial şəbəkə paylaşımında R.Hacıyev həmçinin görüşün təşkilinə görə FIFA-nın assosiasiyalar üzrə direktoru Elxan Məmmədova təşəkkürünü bildirib.