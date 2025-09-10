 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:33 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,9916 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,3 % azalaraq 2,0295 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9916

100 Rusiya rublu

2,0295

1 Avstraliya dolları

1,1241

1 Belarus rublu

0,5707

1 Bolqarıstan levi

1,0181

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1226

1 Çexiya kronu

0,0818

1 Çin yuanı

0,2386

1 Danimarka kronu

0,2668

1 Gürcü larisi

0,6316

1 Honq Konq dolları

0,2183

1 Hindistan rupisi

0,0193

1 İngilis funt sterlinqi

2,3021

10 000 İran rialı

0,0297

1 İsveç kronu

0,1814

1 İsveçrə frankı

2,1337

1 İsrail şekeli

0,5084

1 Kanada dolları

1,2281

1 Küveyt dinarı

5,5664

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3163

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5066

1 Moldova leyi

0,1025

1 Norveç kronu

0,1707

100 Özbək somu

0,0138

100 Pakistan rupisi

0,5994

1 Polşa zlotası

0,4684

1 Rumıniya leyi

0,3927

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3256

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3352

Türk lirəsi

0,0412

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0412

Yapon yeni

1,1540

Yeni Zelandiya dolları

1,0113

Qızıl

6193,5420

Gümüş

69,8233

Platin

2355,6390

Palladium

1962,6925

Paylaş:
61

Aktual

Siyasət

Prezident forum iştirakçılarına müraciət edib

Cəmiyyət

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Cəmiyyət

Bakıda “Sonsuz qardaşlıq - IV” çoxmillətli birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi keçirilir - FOTO

Siyasət

Səfir: Azərbaycan Çinin iqtisadi əlaqələrində mühüm tərəfdaşdır

İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan “VISA” ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb - FOTO

Dünya bazarlarında qızılın qiyməti 3700 dollara yaxınlaşıb - REKORD

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 68 dolları ötüb

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan və BƏƏ enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

Azərbaycanla Macarıstan neft-qaz və enerji məsələlərini müzakirə ediblər

Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı enib

ADY-də ABŞ-nin biznes nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Son xəbərlər

Azercell-in dəstəyi ilə keçirilən ICPC Dünya Finalı müvəffəqiyyətlə başa çatdı

Bu gün, 13:37

“Nar” və “YAŞAT” Fondu “Bilik günü” münasibətilə şəhid övladlarını təbrik edib - FOTO

Bu gün, 13:19

“Sadəcə ad dəyişmədik, biz loyallıq anlayışını yenidən yazdıq” – Fərid İslamovla “Bir Bonus” haqqında müsahibə

Bu gün, 13:14

2-ci Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı – “Baku Water Week”in açılış mərasimi baş tutdu

Bu gün, 12:58

Kəlbəcərdə yük maşını aşıb, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:36

Yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:19

Ağdamda məktəbli qıza cinsi zorakılıqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 11:50

Daxili işlər naziri sıra baxışı keçirib - VİDEO

Bu gün, 11:41

Payız fəsli Azərbaycana bu tarixdə daxil olacaq

Bu gün, 11:08

Azərbaycan Ordusunda döyüş məşğələləri keçirilib - VİDEO

Bu gün, 10:56

Buraya sənəd qəbulunun vaxtı uzadıldı

Bu gün, 10:36

Sabirabadda 14 yaşlı qızla 20 yaşlı oğlan nişanlandı

Bu gün, 10:17

İran vətəndaşının narkokuyerliyə cəlb etdiyi şəxsdən 18 kq-dan çox narkotik aşkar edilib

Bu gün, 09:59

Bakıda “Formula 1” həyəcanı: 12 mindən çox turist, 20 min tribunalıq yer və minlərlə azərbaycanlının zəhməti - FOTO

Bu gün, 09:40

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:33

FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 09:17

XİN Qətərə hücumdan narahatdır

Bu gün, 09:02

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:47

Rəhman Hacıyev Andriy Şevçenkoya Qarabağ xalçası hədiyyə edib – FOTO

09 / 09 / 2025, 18:39

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

09 / 09 / 2025, 17:54
Bütün xəbərlər