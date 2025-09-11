 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:30 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9888 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,3 % azalaraq 2,0028 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9888

100 Rusiya rublu

2,0028

1 Avstraliya dolları

1,1237

1 Belarus rublu

0,5707

1 Bolqarıstan levi

1,0172

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1223

1 Çexiya kronu

0,0815

1 Çin yuanı

0,2387

1 Danimarka kronu

0,2664

1 Gürcü larisi

0,6316

1 Honq Konq dolları

0,2182

1 Hindistan rupisi

0,0193

1 İngilis funt sterlinqi

2,2995

10 000 İran rialı

0,0297

1 İsveç kronu

0,1818

1 İsveçrə frankı

2,1285

1 İsrail şekeli

0,5107

1 Kanada dolları

1,2255

1 Küveyt dinarı

5,5643

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3158

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5059

1 Moldova leyi

0,1025

1 Norveç kronu

0,1712

100 Özbək somu

0,0138

100 Pakistan rupisi

0,6000

1 Polşa zlotası

0,4667

1 Rumıniya leyi

0,3918

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3247

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3299

Türk lirəsi

0,0412

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0412

Yapon yeni

1,1531

Yeni Zelandiya dolları

1,0094

Qızıl

6171,6290

Gümüş

69,7769

Platin

2351,7715

Palladium

1997,8570

