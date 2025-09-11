AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9888 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,3 % azalaraq 2,0028 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9888
|
100 Rusiya rublu
|
2,0028
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1237
|
1 Belarus rublu
|
0,5707
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0172
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1223
|
1 Çexiya kronu
|
0,0815
|
1 Çin yuanı
|
0,2387
|
1 Danimarka kronu
|
0,2664
|
1 Gürcü larisi
|
0,6316
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2182
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0193
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2995
|
10 000 İran rialı
|
0,0297
|
1 İsveç kronu
|
0,1818
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1285
|
1 İsrail şekeli
|
0,5107
|
1 Kanada dolları
|
1,2255
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5643
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3158
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5059
|
1 Moldova leyi
|
0,1025
|
1 Norveç kronu
|
0,1712
|
100 Özbək somu
|
0,0138
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6000
|
1 Polşa zlotası
|
0,4667
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3918
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3247
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3299
|
Türk lirəsi
|
0,0412
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0412
|
Yapon yeni
|
1,1531
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0094
|
Qızıl
|
6171,6290
|
Gümüş
|
69,7769
|
Platin
|
2351,7715
|
Palladium
|
1997,8570