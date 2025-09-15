AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % artaraq 1,9949 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,7 % artaraq 2,0391 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9949
|
100 Rusiya rublu
|
2,0391
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1330
|
1 Belarus rublu
|
0,5650
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0186
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1225
|
1 Çexiya kronu
|
0,0820
|
1 Çin yuanı
|
0,2387
|
1 Danimarka kronu
|
0,2672
|
1 Gürcü larisi
|
0,6298
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2186
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0193
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3065
|
10 000 İran rialı
|
0,0295
|
1 İsveç kronu
|
0,1823
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1350
|
1 İsrail şekeli
|
0,5090
|
1 Kanada dolları
|
1,2288
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5695
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3142
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5106
|
1 Moldova leyi
|
0,1030
|
1 Norveç kronu
|
0,1726
|
100 Özbək somu
|
0,0137
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6003
|
1 Polşa zlotası
|
0,4688
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3943
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3268
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3321
|
Türk lirəsi
|
0,0411
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0412
|
Yapon yeni
|
1,1534
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0138
|
Qızıl
|
6197,7240
|
Gümüş
|
71,8984
|
Platin
|
2393,3790
|
Palladium
|
2053,0475