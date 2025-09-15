 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:33 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % artaraq 1,9949 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,7 % artaraq 2,0391 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9949

100 Rusiya rublu

2,0391

1 Avstraliya dolları

1,1330

1 Belarus rublu

0,5650

1 Bolqarıstan levi

1,0186

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1225

1 Çexiya kronu

0,0820

1 Çin yuanı

0,2387

1 Danimarka kronu

0,2672

1 Gürcü larisi

0,6298

1 Honq Konq dolları

0,2186

1 Hindistan rupisi

0,0193

1 İngilis funt sterlinqi

2,3065

10 000 İran rialı

0,0295

1 İsveç kronu

0,1823

1 İsveçrə frankı

2,1350

1 İsrail şekeli

0,5090

1 Kanada dolları

1,2288

1 Küveyt dinarı

5,5695

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3142

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5106

1 Moldova leyi

0,1030

1 Norveç kronu

0,1726

100 Özbək somu

0,0137

100 Pakistan rupisi

0,6003

1 Polşa zlotası

0,4688

1 Rumıniya leyi

0,3943

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3268

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3321

Türk lirəsi

0,0411

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0412

Yapon yeni

1,1534

Yeni Zelandiya dolları

1,0138

Qızıl

6197,7240

Gümüş

71,8984

Platin

2393,3790

Palladium

2053,0475

40

