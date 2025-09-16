ABB binasında Libraff!
ABB-nin törəmə şirkəti olan “ABB İnvest” investisiya şirkətinin və Bankın “Cəfər Cabbarlı” filialının binasının açılışı olub.
Bina Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsi 40C ünvanında yerləşir. ABB-nin yeni korporativ simasına uyğun qurulmuş binadakı ən maraqlı yeniliklərdən biri burada kitab mağazasının da olmasıdır. Bank “Cəfər Cabbarlı” filialı daxilində “Libraff” mağazalar şəbəkəsinin yeni satış mərkəzinin açılmasına şərait yaradıb. Beləliklə, ABB müştəriləri “Cəfər Cabbarlı” filialında həm Bankın məhsul və xidmətlərindən yararlana, həm də yeni nəşrlərlə tanış olub kitablar ala bilərlər. Bu, bir korporativ sosial məsuliyyət layihəsidir. Binanın açılışı tədbirində ABB və “Libraff” rəhbərliyi ilə yanaşı, ölkəmizin tanınmış yazarlarından bir neçəsi də iştirak edib.
Unudulmaz ədibimiz Cəfər Cabbarlının adını daşıyan bank filialında həm də kitab mağazasının olması Bankın vətəndaşlıq məsuliyyəti dəyərindən irəli gəlir. ABB müştərilərdə yeni təcrübələr formalaşdırır, innovativ texnologiyaları onların həyatının mərkəzinə gətirir. Eyni zamanda kitab oxumaq kimi ənənəvi vərdişlərin də qorunaraq inkişaf etdirilməsinə çalışır. Belə maraqlı layihələr cəmiyyətimizdə faydalı meyllərin yayılıb populyarlaşmasına kömək göstərir.
Bizneslərin, eləcə də fərdi müştərilərin maliyyə xidmətlərinə olan bütün ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün “Cəfər Cabbarlı” filialında hər cür şərait yaradılıb. Filialda müxtəlif növ kredit, kassa-hesablaşma əməliyyatları, əmanətlər, pul köçürmələri, ödəniş kartlarının sifarişi, nağd valyuta ilə əməliyyatlar və s. bu kimi müxtəlif xidmətlərdən faydalanmaq mümkündür. Müştərilər, investorlar burada “ABB İnvest” şirkətinin təqdim etdiyi investisiya imkanlarından da yararlana bilərlər.
ABB-nin müasir, faydalı və universal məhsul və xidmətləri barədə məlumatları Bankın filial və şöbələrindən, https://abb-bank.az/ rəsmi internet səhifəsindən və ya 937 nömrəli Məlumat Mərkəzindən, həmçinin sosial şəbəkələrdəki korporativ səhifələrindən əldə etmək olar.
