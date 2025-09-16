Sabah Pirallahı qəsəbəsində qaz kəsiləcək
Sabah Pirallahı rayonunun Pirallahı qəsəbəsinin bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Bu barədə 1news.az-a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilir ki, Pirallahı qəsəbəsi, S.Bağırov küçəsində qaz xəttinin dayaqlar üzərinə qaldırılması ilə əlaqədar sentyabrın 17-də saat 10:00-dan etibarən işlər başa çatanadək qaz təchizatı dayandırılacaq.
Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Pirallahı qəsəbəsi, Fioletov, S.Vurğun, S.Bağırov küçələrinin və 40-cı məhəllə adlanan ərazinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
