Sabah Pirallahı qəsəbəsində qaz kəsiləcək

17:46 - Bu gün
Sabah Pirallahı rayonunun Pirallahı qəsəbəsinin bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

Bu barədə 1news.az-a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

Bildirilir ki, Pirallahı qəsəbəsi, S.Bağırov küçəsində qaz xəttinin dayaqlar üzərinə qaldırılması ilə əlaqədar sentyabrın 17-də saat 10:00-dan etibarən işlər başa çatanadək qaz təchizatı dayandırılacaq.

Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Pirallahı qəsəbəsi, Fioletov, S.Vurğun, S.Bağırov küçələrinin və 40-cı məhəllə adlanan ərazinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

