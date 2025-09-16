 Cənubi Qafqazda yeni mərhələ: Azərbaycanın liderliyi ilə sülhə doğru ŞƏRH | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Cənubi Qafqazda yeni mərhələ: Azərbaycanın liderliyi ilə sülhə doğru ŞƏRH

15:19 - Bu gün
Cənubi Qafqazda yeni mərhələ: Azərbaycanın liderliyi ilə sülhə doğru ŞƏRH

"Cənubi Qafqazın siyasi gündəmində Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması məsələsi mərkəzi yer tutur".

Bu fikirləri 1news.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Sevinc Fətəliyeva deyib.

"Son aylar ərzində tərəflər uzunmüddətli münaqişəyə son qoymağa və yeni reallıqlar formalaşdırmağa hazırlıqlı olduqlarını göstərən addımlar atıblar.

Əsas məqamlardan biri Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından qətiyyətlə imtinanın zəruriliyini qəbul etməsi və bununla bağlı atdığı simvolik addımlar olub. Lakin diplomatiya yalnız jestlərlə məhdudlaşmır. Dayanıqlı sülhün təmin olunması üçün hüquqi bazada, o cümlədən konstitusiyada dəyişikliklər edilməli, gələcəkdə mübahisələrə əsas verə biləcək bütün müddəalar aradan qaldırılmalıdır. Əks halda, müqavilə imzalansa belə, daxili maneələr prosesin ləngiməsinə gətirib çıxara bilər".

Onun sözlərinə görə, avqustun 8-də keçirilmiş Vaşinqton görüşü sülh prosesinin gedişində yeni səhifə açdı: tərəflər ikitərəfli formata sadiq olduqlarını təsdiqlədilər və tərəqqini onilliklər boyu əngəlləyən vasitəçilikdən imtina etdilər. Bu qərar regional siyasətin yetkinliyini və müstəqilliyini nümayiş etdirən mühüm siqnal oldu.

“Bununla yanaşı, gündəmdə həlledici praktiki məsələlər qalır. Buraya sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi, Naxçıvana çıxışı da nəzərdə tutan nəqliyyat marşrutlarının razılaşdırılması, təhlükəsizlik mexanizmləri və yeni insidentlərin qarşısının alınması daxildir. Ancaq gələcək müqavilənin real dayanıqlılığı məhz yalnız texniki və praktiki məsələlərin həllindən deyil, həm də daxili və xarici siyasi amillərdən asılı olacaq. Ermənistanda konstitusiya dəyişikliklərinə qarşı çıxan müəyyən qüvvələr mövcuddur. Azərbaycanda isə diqqət əldə olunmuş Qələbənin möhkəmləndirilməsinə və nəticələrin hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilməsinə yönəlib. Hər hansı bir gecikmə və ya öhdəliklərdən yayınma mövcud fürsətin itirilməsinə, etimadsızlığın dərinləşməsinə səbəb ola bilər. Cənubi Qafqaz böyük dövlətlərin maraqlarının toqquşduğu məkan olaraq qalır və buradakı hər bir gərginlik dərhal beynəlxalq səviyyədə əks-səda doğurur. Məhz buna görə də sülh müqaviləsi xüsusi dəyərə malikdir: o, regionu qarşıdurma yox, əməkdaşlıq məkanına çevirə bilər”, - deyə deputat əlavə edib

S.Fətəliyeva bildirib ki, bütün bunların mümkün olması Prezident İlham Əliyevin müdrik və uzaqgörən siyasəti sayəsindədir. Dövlətimizin başçısının müharibə illərində sərgilədiyi qətiyyətli mövqe, ardıcıl diplomatik addımları və xarici təzyiqlərə rəğmən milli maraqları qorumaq bacarığı yeni reallıqların formalaşmasına zəmin yaratdı və ədalətli şərtlər əsasında sülh prosesinə start verdi.

“Yaxın perspektivdə ən real ssenari tərəflərin sərhədlərin qarşılıqlı tanınmasını, gücdən istifadədən imtinanı və mübahisəli məsələlərin birgə həll mexanizmlərini ehtiva edən saziş imzalamalarıdır. Belə bir sənəd həm iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasına yol açacaq, həm də daha geniş regional kontekstdə, o cümlədən Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində yeni imkanlar yaradacaq. Sülh müqaviləsinin imzalanması müharibənin başa çatmasından və antiterror əməliyyatlarının keçirilməsindən sonra qət edilən uzun yolun məntiqi nəticəsi olacaq. Bu, yalnız yeni reallığın hüquqi təsdiqi deyil, bütün region üçün sabitlik, əməkdaşlıq və qarşılıqlı fayda əsasında gələcək qurmaq imkanıdır”, - deyə deputat qeyd edib.

Paylaş:
90

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Rəsmi

Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublar - FOTO

Siyasət

Cıdır düzündə BƏƏ ilə dostluq rəmzi kimi Qarabağ atlarının yürüşü keçirilib

Siyasət

BƏƏ Prezidenti: Azərbaycanla əlaqələrimizi daha yüksək səviyyəyə qaldırmağı arzulayırıq

İlham Əliyev: Azərbaycan və BƏƏ hər zaman beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinin yanındadır

Cənubi Qafqazda yeni mərhələ: Azərbaycanın liderliyi ilə sülhə doğru ŞƏRH

Cıdır düzündə BƏƏ ilə dostluq rəmzi kimi Qarabağ atlarının yürüşü keçirilib

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi ilə görüşüb

Cıdır düzündə BƏƏ ilə dostluq rəmzi kimi Qarabağ atlarının yürüşü keçirilib

Ərdoğanın müavini Naxçıvana səfərə gəlir

Sahibə Qafarova İsrailin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşüb

Son xəbərlər

Qlobal İnnovasiya İndeksi – 2025 dərc olunub

Bu gün, 19:11

Mərkəzi Bankın “Nağd pul ofisi” fəaliyyətini müvəqqəti dayandırır

Bu gün, 17:58

BƏƏ Prezidenti: Azərbaycanla əlaqələrimizi daha yüksək səviyyəyə qaldırmağı arzulayırıq

Bu gün, 17:48

Sabah Pirallahı qəsəbəsində qaz kəsiləcək

Bu gün, 17:46

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb

Bu gün, 17:44

İlham Əliyev: Azərbaycan və BƏƏ hər zaman beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinin yanındadır

Bu gün, 17:42

Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:41

Azercell şəbəkə infrastrukturunun inkişaf dinamikasını təqdim edir

Bu gün, 17:31

ABB binasında Libraff!

Bu gün, 17:24

Ali Məhkəmənin hakimi Tahir Kazımov təqaüdə yola salınıb

Bu gün, 17:15

Cəlilabadda məktəblinin qətlinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:02

Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Bu gün, 16:48

Şimşək çaxacaq, yağış yağacaq

Bu gün, 16:38

Paytaxtda motosiklet qaçıran şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:34

Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Şuşa qalasının önündə foto çəkdiriblər - FOTO

Bu gün, 16:16

İlham Əliyev və BƏƏ prezidentləri Yeni Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

Bu gün, 16:04

Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublar - FOTO

Bu gün, 15:44

Şair Əlisəmid Kür reanimasiyaya yerləşdirilib

Bu gün, 15:30

Cənubi Qafqazda yeni mərhələ: Azərbaycanın liderliyi ilə sülhə doğru ŞƏRH

Bu gün, 15:19

Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Bu gün, 15:16
Bütün xəbərlər