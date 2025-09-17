 AMB 17 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

AMB 17 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

09:36 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % artaraq 2,0154 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,0430 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0154

100 Rusiya rublu

2,0430

1 Avstraliya dolları

1,1349

1 Belarus rublu

0,5650

1 Bolqarıstan levi

1,0304

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1232

1 Çexiya kronu

0,0829

1 Çin yuanı

0,2392

1 Danimarka kronu

0,2700

1 Gürcü larisi

0,6282

1 Honq Konq dolları

0,2185

1 Hindistan rupisi

0,0194

1 İngilis funt sterlinqi

2,3192

10 000 İran rialı

0,0295

1 İsveç kronu

0,1840

1 İsveçrə frankı

2,1602

1 İsrail şekeli

0,5116

1 Kanada dolları

1,2363

1 Küveyt dinarı

5,5752

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3150

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5173

1 Moldova leyi

0,1029

1 Norveç kronu

0,1740

100 Özbək somu

0,0138

100 Pakistan rupisi

0,6005

1 Polşa zlotası

0,4742

1 Rumıniya leyi

0,3980

1 Serbiya dinarı

0,0172

1 Sinqapur dolları

1,3323

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3389

Türk lirəsi

0,0412

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0412

Yapon yeni

1,1608

Yeni Zelandiya dolları

1,0164

Qızıl

6258,4820

Gümüş

71,4217

Platin

2377,6115

Palladium

2012,1540

