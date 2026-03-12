İranın Ali rəhbəri ilk müraciətində Hörmüz boğazı və hərbi bazaların vurulmasına toxundu
İranın yeni Ali Rəhbəri Müctəba Xamenei xalqa ilk müraciətini edib.
1news.az xəbər verir ki, yazılı şəkildə yayımlanan müraciətində o, Hörmüz boğazının bağlı qalmalı olduğunu və bu addımın düşmənə təzyiq vasitəsi kimi davam etdirilməli olduğunu bildirib.
Müctəba Xamenei qeyd edib ki, İran qonşularla dostluğa inanır, yalnız hərbi bazaları hədəf alır və zərurət yarandıqda hərəkətini davam etdirəcək.
O, İran hərbçilərinə təşəkkürünü ifadə edib, xalqa birlik çağırışı edib və Qüds Günü yürüşündə iştiraka dəvət edib.
