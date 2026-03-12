Ötən il Azərbaycanda rəqəmsal bankçılıq üzrə köçürmələrin həcmi 507,4 milyard manat olub
2025-ci il ərzində Azərbaycanda bank müştərilərinin cari hesablarından kağız daşıyıcılar və rəqəmsal bankçılıq vasitəsilə aparılan köçürmələrin sayı 1,060 milyard ədəd, həcmi isə 507.4 milyard manat təşkil edib.
1news.az bu barədə Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, aparılan köçürmələrin say üzrə 94.4%-i, həcm üzrə isə 82.5%-i məhz rəqəmsal bankçılıq vasitəsilə reallaşdırılıb. 2025-ci il ərzində internet bankçılıq xidmətləri vasitəsilə aparılan müştəri köçürmələrinin həcmi 2024-cü illə müqayisədə 12.4% artaraq 308.9 milyard manat, mobil bankçılıq xidmətləri vasitəsilə aparılan müştəri köçürmələrinin həcmi isə 14.3% artaraq 73 milyard manat olub.
