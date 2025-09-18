 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:27 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, sentyabrın 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,0331 manata, Türkiyə lirəsi 0,0411 manata, avro isə 2,0052 manatadək ucuzlaşıb.

1 ABŞ dolları

USD

1,7

1 Avro

EUR

2,0052

1 Avstraliya dolları

AUD

1,1272

1 Belarus rublu

BYN

0,565

1 Bolqarıstan levi

BGN

1,0255

1 BƏƏ dirhəmi

AED

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

KRW

0,1227

1 Çexiya kronu

CZK

0,0824

1 Çin yuanı

CNY

0,2392

1 Danimarka kronu

DKK

0,2686

1 Gürcüstan larisi

GEL

0,6252

1 Honq Konq dolları

HKD

0,2186

1 Hindistan rupisi

INR

0,0193

1 Britaniya funt sterlinqi

GBP

2,3131

10 000 İran rialı

IRR

0,0295

1 İsveç kronu

SEK

0,1825

1 İsveçrə frankı

CHF

2,1499

1 İsrail şekeli

ILS

0,5085

1 Kanada dolları

CAD

1,2331

1 Küveyt dinarı

KWD

5,5718

100 Qazaxıstan tengəsi

KZT

0,3142

1 Qətər Realı

QAR

0,4664

1 Qırğızıstan somu

KGS

0,0194

100 Macarıstan forinti

HUF

0,5134

1 Moldova leyi

MDL

0,1034

1 Norveç kronu

NOK

0,1728

100 Özbəkistan somu

UZS

0,0139

100 Pakistan rupisi

PKR

0,6

1 Polşa zlotısı

PLN

0,4703

1 Rumıniya leyi

RON

0,3957

100 Rusiya rublu

RUB

2,0331

1 Serbiya dinarı

RSD

0,0171

1 Sinqapur dolları

SGD

1,3281

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

SAR

0,4532

1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

xdr

2,3422

1 Türkiyə lirəsi

TRY

0,0411

1 Türkmənistan manatı

TMT

0,4857

1 Ukrayna qrivnası

UAH

0,0412

100 Yaponiya yeni

JPY

1,1548

1 Yeni Zelandiya dolları

NZD

1,0051

1 Qızıl

XAU

6211,46

1 Gümüş

XAG

70,3693

1 Platin

XPT

2331,5925

1 Palladium

XPD

1974,5245

Paylaş:
68

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Cəmiyyət

Hava limanında şəhər mərkəzinə taksiylə neçəyə getmək olar? - Qiymətlər

Rəsmi

Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

İqtisadiyyat

Əmtəə bazarlarında qızıl 3 700 dollardan aşağı səviyyədə ticarət olunur

“Formula 1” ərəfəsində Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna gedənlərə çağırış

“Azeri Light” neftinin qiyməti 71 dollara yaxınlaşır

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Kirayə mənzil mexanizmindən faydalanan ailələrin sayı 8 mini ötüb

Qazaxıstan və Özbəkistan turizm sənayesi nümayəndələri üçün Azərbaycana tanışlıq səfəri təşkil edilib

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Son xəbərlər

AMB üç valyuta mübadilə məntəqəsinə məcburi göstəriş verib

Bu gün, 14:52

Baş nazir Əli Əsədov Bişkekdə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovla görüşüb

Bu gün, 14:18

AFFA “Neftçi”ni 8000 manat cərimələyib

Bu gün, 14:06

Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 13:56

Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana keçəcək

Bu gün, 13:50

Marşallar Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2025-də artıq iş başındadır

Bu gün, 13:31

Tovuzda arxdan kişi meyiti tapılıb

Bu gün, 13:26

Naxçıvanda kişi paltarı geyinmiş qadın 45 min manat oğurlayıb

Bu gün, 13:09

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Bu gün, 12:44

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:41

Azərbaycan tarixində və mədəniyyətində iz qoymuş dahi bəstəkar, ictimai xadim - Üzeyir Hacıbəyli

Bu gün, 12:34

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:34

BMT-nin hakimlər və vəkillər üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gələcək

Bu gün, 12:25

DYP: Bakıda əlavə yol-patrul naryadları xidmətə cəlb olunub

Bu gün, 12:24

Kürdəmirdə evi yararsız hala düşən vətəndaş üçün çadır quruldu - FOTO

Bu gün, 12:00

Azərbaycan XİN Çilini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:51

Abşeronda hündürlükdən yıxılan kişi ölüb

Bu gün, 11:36

Uğura doğru: Azərbaycan batut gimnastları III MDB Oyunlarına hazırlaşır

Bu gün, 11:35

Binəqədidə sexin döşəməsi çöküb, ölən var

Bu gün, 11:07

Bakıda kafe yanıb

Bu gün, 11:01
Bütün xəbərlər