 Bu gün Bakıda Formula 1 Azərbaycan Qran-prisi start götürəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
FORMULA 1

Bu gün Bakıda Formula 1 Azərbaycan Qran-prisi start götürəcək

08:57 - Bu gün
Bu gün Bakıda Formula 1 Azərbaycan Qran-prisi start götürəcək

Bu gün Bakının sayca doqquzuncu dəfə ev sahibliyi edəcəyi Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-ə start veriləcək.

1news.az xəbər verir ki, 10 komandadan 20 pilotun birincilik uğrunda mübarizə aparacağı yarış trekinin uzunluğu 6 kilometrdir.

Bakı Şəhər Halqasında dünyanın ən məşhur pilotları - Luis Hemilton, Fernando Alonso, Maks Ferstappen, Şarl Lekler və digərləri yarışacaqlar.

Formula 1 təqvimindəki ən uzun treklərdən sayılan Bakı trasının 20 döngəsi var. Azadlıq meydanından başlayan trek Hökumət Evinin ətrafı ilə fırlanaraq Qız qalasına çatmaq üçün İçərişəhər ətrafında 2,2 kilometr dairə edir və Neftçilər prospektinə çıxaraq başlanğıc yerində başa çatır. 51 dövrədən ibarət trekin ən geniş yeri 13, ən dar hissəsi trekin İçərişəhər ətrafında olan bölmələrində, o cümlədən 7-ci və 8-ci döngələrdə 7,6 metr təşkil edir. Saat əqrəbi istiqamətinin əksinə hərəkət edən trek məşhur almaniyalı memar Hermann Tilke tərəfindən hazırlanıb.

Yarış zamanı pilotlar və milyonlarla televiziya tamaşaçıları UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısına daxil edilmiş İçərişəhəri, paytaxtın müasir memarlıq abidələrini və Xəzərin sahilboyu hissəsini özündə birləşdirən ecazkar mənzərəni görəcəklər.

Yarışın start və finiş xətləri Azadlıq meydanında olacaq. Burada, həmçinin “Paddok klub”, komandaların boksları və pit-leyn qurulub.

Yarışın ilk günündə Formula 1 və Formula 2 üzrə sərbəst yürüş və sıralama turu təşkil olunacaq. Sentyabrın 20-də Formula 1 üzrə sərbəst yürüşlər, Formula 2 üzrə sprint yarışı keçiriləcək. Nəhayət, sonuncu gün - ayın 21-də əsas yarış baş tutacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan 2016-cı ildən dünyanın ən nüfuzlu avtoidman yarışına ev sahibliyi edir. Ölkəmizdə təşkil olunan ilk Formula 1 yarışı Avropa Qran-Prisi adlandırılıb. Həmin yarışda almaniyalı Niko Rosberq birinci olub. Növbəti illərdə müvafiq olaraq Daniel Rikkardo (Avstraliya), Luis Hemilton (Böyük Britaniya), Valtteri Bottas (Finlandiya), Serxio Peres (Meksika), Maks Ferstappen (Niderland) və Oskar Piastri (Avstraliya) bütün rəqiblərini qabaqlayaraq podiumun ən yüksək pilləsinə qalxıblar. Yalnız 2020-ci ildə Azərbaycan Qran-Prisi koronovirus pandemiyası səbəbindən keçirilməyib.

Paylaş:
201

Aktual

Siyasət

Azərbaycan 14 fələstinli tələbəni Qəzzadan təxliyə edib

FORMULA 1

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Cəmiyyət

AZAL donanmasına yeni “Airbus A320neo” təyyarəsini əlavə etdi

Cəmiyyət

“Formula-1” çərçivəsində tibbi xidmətin təşkili tam təmin olunub

FORMULA 1

Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin ikinci sərbəst yürüşü start götürdü

Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-Prisində sıralama turu yekunlaşıb - SİYAHI

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

“Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş davam keçirilir - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Bakı Şəhər Halqasının təşəbbüsü: Qrossmeyster Teymur Rəcəbov Ferrari pilotları ilə şahmat taxtasında görüşdü!

Formula 1 Pilotları Paddock-da: Yarışa Sayılı Saatlar Qaldı - FOTO

Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-Prisində sıralama turu yekunlaşıb - SİYAHI

Formula 2 komandalarının sərbəst yürüşləri start götürüb

Son xəbərlər

Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin ikinci sərbəst yürüşü start götürdü

Bu gün, 16:02

AQTA vəhşi heyvan və quşların ictimai iaşə müəssisələrində saxlanması ilə bağlı monitorinqlərə başlayıb

Bu gün, 15:57

Azərbaycan 14 fələstinli tələbəni Qəzzadan təxliyə edib

Bu gün, 15:40

Antiterror əməliyyatının 2-ci ildönümünə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilir

Bu gün, 15:32

Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-Prisində sıralama turu yekunlaşıb - SİYAHI

Bu gün, 15:29

Bu gün görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Soltan Hacıbəyovun anım günüdür

Bu gün, 15:22

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Bu gün, 15:00

DİN "Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi" ilə əlaqədar müraciət edib - VİDEO

Bu gün, 14:57

Avqustda pensiya, aylıq müavinət, Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:24

AZAL donanmasına yeni “Airbus A320neo” təyyarəsini əlavə etdi

Bu gün, 14:09

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 14:04

“Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş davam keçirilir - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:57

Suqovuşan–Sərsəng su anbarı–Qozlukörpü–Kəlbəcər avtomobil yolunun tikintisi işləri davam etdirilir - VİDEO

Bu gün, 13:39

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11

Bu uşaqlara 2600 manat birdəfəlik müavinət veriləcək

Bu gün, 12:41

“Formula-1” çərçivəsində tibbi xidmətin təşkili tam təmin olunub

Bu gün, 12:26

Bakıda 17 min manatlıq mal-qara oğurlanıb

Bu gün, 12:10

Gömrük orqanına bəyan edilməyən xeyli miqdarda mallar aşkar edildi

Bu gün, 11:53

Bakı Şəhər Halqasının təşəbbüsü: Qrossmeyster Teymur Rəcəbov Ferrari pilotları ilə şahmat taxtasında görüşdü!

Bu gün, 11:37

Kamaləddin Qafarov: “20 sentyabr tariximizin ən dəyərli səhifələrindən biridir”

Bu gün, 11:27
Bütün xəbərlər