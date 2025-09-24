 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:13 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % artaraq 2,0066 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % artaraq 2,0352 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1.7
EUR 2.0066
AUD 1.1254
BYN 0.565
BGN 1.0258
AED 0.4628
KRW 0.1219
CZK 0.0828
CNY 0.2389
DKK 0.2688
GEL 0.6278
HKD 0.2186
INR 0.0192
GBP 2.2966
IRR 0.0295
SEK 0.1819
CHF 2.1463
ILS 0.5083
CAD 1.2279
KWD 5.5681
KZT 0.3124
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5146
MDL 0.1027
NOK 0.1717
UZS 0.0139
PKR 0.6009
PLN 0.471
RON 0.3951
RUB 2.0352
RSD 0.0171
SGD 1.3239
SAR 0.4532
xdr 2.3357
TRY 0.041
TMT 0.4857
UAH 0.0411
JPY 1.1494
NZD 0.9963
XAU 6406.544
XAG 75.0635
XPT 2521.202
XPD 2088.51
