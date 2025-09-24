AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % artaraq 2,0066 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % artaraq 2,0352 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1.7
|EUR
|2.0066
|AUD
|1.1254
|BYN
|0.565
|BGN
|1.0258
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1219
|CZK
|0.0828
|CNY
|0.2389
|DKK
|0.2688
|GEL
|0.6278
|HKD
|0.2186
|INR
|0.0192
|GBP
|2.2966
|IRR
|0.0295
|SEK
|0.1819
|CHF
|2.1463
|ILS
|0.5083
|CAD
|1.2279
|KWD
|5.5681
|KZT
|0.3124
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5146
|MDL
|0.1027
|NOK
|0.1717
|UZS
|0.0139
|PKR
|0.6009
|PLN
|0.471
|RON
|0.3951
|RUB
|2.0352
|RSD
|0.0171
|SGD
|1.3239
|SAR
|0.4532
|xdr
|2.3357
|TRY
|0.041
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0411
|JPY
|1.1494
|NZD
|0.9963
|XAU
|6406.544
|XAG
|75.0635
|XPT
|2521.202
|XPD
|2088.51
