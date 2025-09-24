DİN: 155 mərmi aşkarlanıb
Sentyabrın 23-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 7 avtomat silahı, 3 tapança, 2 qumbara, 13 tüfəng, 11 patron darağı, 2 min 671 ədəd müxtəlif çaplı patron və 155 mərmi aşkar edərək götürüblər.
Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Həmçinin nazirliyin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlərin davam etdirildiyi bildirilib.
