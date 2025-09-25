 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:23 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9979 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,05 % azalaraq 2,0341 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9979

100 Rusiya rublu

2,0341

1 Avstraliya dolları

1,1217

1 Belarus rublu

0,5650

1 Bolqarıstan levi

1,0215

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1214

1 Çexiya kronu

0,0822

1 Çin yuanı

0,2387

1 Danimarka kronu

0,2677

1 Gürcü larisi

0,6283

1 Honq Konq dolları

0,2186

1 Hindistan rupisi

0,0192

1 İngilis funt sterlinqi

2,2886

10 000 İran rialı

0,0295

1 İsveç kronu

0,1811

1 İsveçrə frankı

2,1390

1 İsrail şekeli

0,5078

1 Kanada dolları

1,2242

1 Küveyt dinarı

5,5664

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3134

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5103

1 Moldova leyi

0,1025

1 Norveç kronu

0,1712

100 Özbək somu

0,0139

100 Pakistan rupisi

0,6001

1 Polşa zlotası

0,4683

1 Rumıniya leyi

0,3935

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3199

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3310

Türk lirəsi

0,0410

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0410

Yapon yeni

1,1440

Yeni Zelandiya dolları

0,9902

Qızıl

6354,8295

Gümüş

74,7093

Platin

2510,4580

Palladium

2057,6120

