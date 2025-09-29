AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9937 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 2,0350 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1.7
|EUR
|1.9937
|AUD
|1.1171
|BYN
|0.565
|BGN
|1.0189
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1214
|CZK
|0.0821
|CNY
|0.2387
|DKK
|0.2671
|GEL
|0.628
|HKD
|0.2185
|INR
|0.0192
|GBP
|2.2844
|IRR
|0.0295
|SEK
|0.1812
|CHF
|2.1355
|ILS
|0.5107
|CAD
|1.2211
|KWD
|5.5634
|KZT
|0.3116
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5099
|MDL
|0.1019
|NOK
|0.1709
|UZS
|0.014
|PKR
|0.602
|PLN
|0.467
|RON
|0.3926
|RUB
|2.035
|RSD
|0.017
|SGD
|1.318
|SAR
|0.4533
|xdr
|2.3215
|TRY
|0.0409
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0411
|JPY
|1.1413
|NZD
|0.9845
|XAU
|6467.251
|XAG
|79.6056
|XPT
|2759.338
|XPD
|2202.724
