AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:15 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9937 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 2,0350 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1.7
EUR 1.9937
AUD 1.1171
BYN 0.565
BGN 1.0189
AED 0.4628
KRW 0.1214
CZK 0.0821
CNY 0.2387
DKK 0.2671
GEL 0.628
HKD 0.2185
INR 0.0192
GBP 2.2844
IRR 0.0295
SEK 0.1812
CHF 2.1355
ILS 0.5107
CAD 1.2211
KWD 5.5634
KZT 0.3116
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5099
MDL 0.1019
NOK 0.1709
UZS 0.014
PKR 0.602
PLN 0.467
RON 0.3926
RUB 2.035
RSD 0.017
SGD 1.318
SAR 0.4533
xdr 2.3215
TRY 0.0409
TMT 0.4857
UAH 0.0411
JPY 1.1413
NZD 0.9845
XAU 6467.251
XAG 79.6056
XPT 2759.338
XPD 2202.724
62

