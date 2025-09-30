 İtaliya Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib | 1news.az | Xəbərlər
Qafar Ağayev15:17 - Bu gün
İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarella sentyabrın 30-da Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.

1news.az xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.

İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanı hava limanında Azərbaycanın Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

24

