 Prezidentdən Azərbaycan dililə bağlı ÇAĞIRIŞ: Hamını bu mübarizəyə dəvət edirəm | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Prezidentdən Azərbaycan dililə bağlı ÇAĞIRIŞ: Hamını bu mübarizəyə dəvət edirəm

Qafar Ağayev09:45 - Bu gün
Prezidentdən Azərbaycan dililə bağlı ÇAĞIRIŞ: Hamını bu mübarizəyə dəvət edirəm

“Əgər biz müstəmləkəçilik illərində dilimizi qoruya bilmişiksə və bizim əcdadlarımız onu bizə əmanət veriblərsə, necə ola bilər ki, biz bu gün dilimizi qorumayaq?”

1news.az xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib.

“Bəzən bilərəkdən, bəzən bilməyərəkdən dilimizə daxil olan xarici kəlmələr - onlar dilimizi zənginləşdirmir və o kəlmələri istifadə edənləri daha ağıllı etmir”.

“Çox dil bilmək yaxşıdır, mən də onun tərəfdarıyam. Amma sən xarici dillərdə lazım olan vaxtda danış, biz öz dilimizi qorumalıyıq. Xarici kəlmələr dilimizi pozur, zənginləşdirmir və milli kimliyimizi də sarsıdır, damcı-damcı, yavaş-yavaş. Bəlkə də özümüz heç buna fikir vermirik, damcı-damcı sarsıdır. Dil əldən gedəndən sonra, yaxud da ki, pozulandan sonra, ya da başqa dilə tamamilə uyğunlaşandan sonra onda milli kimlik də gedəcək, ondan sonra dövlətçilik də gedəcək, ondan sonra, Allah eləməsin, ölkəmiz də, necə deyərlər, böyük fəlakətlə üzləşə bilər. Ona görə Azərbaycan dilini qorumaq hər birimizin vəzifəsidir. Bunu mən tam əminliklə deyirəm və hamını bu mübarizəyə dəvət edirəm”, - deyə dövlətimizin başçısı bildirib.

Paylaş:
103

Aktual

Cəmiyyət

2025-ci ildə Səfərbərlik Xidmətinin məsuliyyətə cəlb edilən əməkdaşlarının sayı açıqlandı

Cəmiyyət

Bəzi ölkələrdən Azərbaycana ət idxalına məhdudiyyət tətbiq edilib

Cəmiyyət

Dövlət başçısından məmurlara xəbərdarlıq: Yerlərdən gələn siqnallar yoxlanılır

Siyasət

Prezident: Hər dəfə bayrağımız bir kəndə, şəhərə sancılanda, mənim üçün Azərbaycan məhz o torpaq idi

Siyasət

“Naxçıvanı Türkiyə ilə də birləşdirə biləcək dəmir yolu mütləq olmalıdır”

Prezidentdən Azərbaycan dililə bağlı ÇAĞIRIŞ: Hamını bu mübarizəyə dəvət edirəm

“Elmi inkişaf etdirmək istəyiriksə, islahatlara getməliyik”

Prezident: Hər dəfə bayrağımız bir kəndə, şəhərə sancılanda, mənim üçün Azərbaycan məhz o torpaq idi

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan və Somali diplomatik pasport sahiblərini viza tələblərindən azad edəcək

Prezident: Hər dəfə bayrağımız bir kəndə, şəhərə sancılanda, mənim üçün Azərbaycan məhz o torpaq idi

Prezidentdən Azərbaycan dililə bağlı ÇAĞIRIŞ: Hamını bu mübarizəyə dəvət edirəm

Azərbaycan XİN İsveçrəyə başsağlığı verib

Son xəbərlər

Süni boya ilə toyuqlara “kənd toyuğu” görünüşü verib satmaq istəyənlər aşkarlandı - FOTO

Bu gün, 12:24

Mirşahin Ağayev: Azərbaycan Mediasının təmsilçiləri təkcə öz suallarına cavab deyil, həm də növbəti ustad dərsi aldı!

Bu gün, 12:14

Ötən ay sərhəddə 5 milyon manatdan çox qaçaqmal tutulub

Bu gün, 12:01

DSX: Ötən ay dövlət sərhədini pоzan 19 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:46

Ötən ilin dekabr 150 mindən çox şəxs xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alıb

Bu gün, 11:27

2025-ci ildə Səfərbərlik Xidmətinin məsuliyyətə cəlb edilən əməkdaşlarının sayı açıqlandı

Bu gün, 11:05

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılır

Bu gün, 11:03

Azad edilmiş ərazilərdə 7000-dən artıq LED işıqlandırma qurğusu quraşdırılıb

Bu gün, 11:00

Bəzi ölkələrdən Azərbaycana ət idxalına məhdudiyyət tətbiq edilib

Bu gün, 10:47

Prezident Bakının gələcək nəqliyyat konsepsiyasından danışdı

Bu gün, 10:37

Azərbaycan Prezidenti: Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda tətbiq olunan idarəetmə modeli bəlkə də bütövlükdə ölkəyə tətbiq edilə bilər

Bu gün, 10:25

Məktəbliləri yanvarın sonunda 5 gün tətil gözləyir

Bu gün, 10:08

Yaponiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

Bu gün, 09:55

Əmtəə bazarlarında qızılın bahalaşması davam edir

Bu gün, 09:54

“Naxçıvanı Türkiyə ilə də birləşdirə biləcək dəmir yolu mütləq olmalıdır”

Bu gün, 09:49

Prezidentdən Azərbaycan dililə bağlı ÇAĞIRIŞ: Hamını bu mübarizəyə dəvət edirəm

Bu gün, 09:45

Abşeronda kişi meyiti aşkarlanıb

Bu gün, 09:36

Dövlət başçısından məmurlara xəbərdarlıq: Yerlərdən gələn siqnallar yoxlanılır

Bu gün, 09:32

“Elmi inkişaf etdirmək istəyiriksə, islahatlara getməliyik”

Bu gün, 09:31

Prezident: Hər dəfə bayrağımız bir kəndə, şəhərə sancılanda, mənim üçün Azərbaycan məhz o torpaq idi

Bu gün, 09:30
Bütün xəbərlər