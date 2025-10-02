 Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan-İtaliya strateji tərəfdaşlığı uğurla inkişaf edir” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan-İtaliya strateji tərəfdaşlığı uğurla inkişaf edir”

15:26 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan-İtaliya strateji tərəfdaşlığı uğurla inkişaf edir”

“Sentyabrın 30-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella arasında keçirilən görüş və səsləndirilən bəyanatlar iki ölkə arasında münasibətlərin bugünkü səviyyəsini bir daha aydın şəkildə nümayiş etdirdi”.

Bu sözləri mətbuata açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.

O, vurğulayıb ki, artıq Azərbaycan ilə İtaliya arasında əlaqələr sadəcə diplomatik çərçivədə deyil, strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir. “Təsadüfi deyil ki, ölkələrimiz arasında iki mühüm strateji tərəfdaşlıq sənədi mövcuddur və bu sənədlər sayəsində əlaqələr daha da dərinləşib. Azərbaycan Prezidentinin də qeyd etdiyi kimi, İtaliya hazırda ölkəmizin birinci ticarət tərəfdaşıdır. Bu isə təkcə iqtisadi maraqların deyil, eyni zamanda, siyasi və humanitar sahələrdə etibarlı əməkdaşlığın bariz nümunəsidir”.

Millət vəkili bildirib ki, energetika sahəsindəki əməkdaşlıq Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin ən mühüm sütunlarından birini təşkil edir: “Xüsusilə Cənub Qaz Dəhlizi və TAP layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən işlər Azərbaycanı Avropanın enerji təhlükəsizliyinin əsas təminatçılarından birinə çevirib. Cənab Prezident İlham Əliyevin öz bəyanatında vurğuladığı kimi, bu gün Azərbaycan 14 ölkəyə təbii qaz ixrac edir və qaz ixracının coğrafi əhatəsinə görə dünyada lider mövqedədir. Bu uğurlar, şübhəsiz ki, iki ölkə arasında qarşılıqlı inamın, dəqiq strateji planlamanın və uzunmüddətli əməkdaşlığın nəticəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, İtaliya Prezidentinin TAP layihəsinin reallaşması üçün göstərdiyi şəxsi səylər də bu tərəfdaşlığın nə qədər dərin və səmimi olduğunu göstərir”.

K.Qafarov Azərbaycan ilə İtaliya arasında humanitar sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini qeyd edib: “Dövlət başçımızın çıxışında xüsusi yer ayırdığı İtaliya-Azərbaycan Universiteti humanitar sahədə əlaqələrin inkişafı məqsədilə atılmış strateji addımlardan biridir. Bu universitet təkcə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasına xidmət etmir, həm də iki xalq arasında mədəni körpülərin qurulmasına təkan verir. Bu gün yüzlərlə gəncin burada təhsil alması, gələcəkdə isə bu gənclərin Azərbaycan ilə İtaliya arasında dostluğun daşıyıcıları kimi yetişməsi bizim üçün strateji dəyərə malikdir. Eyni zamanda, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq məsələsində İtaliyanın Azərbaycana verdiyi dəstək də xüsusi qeyd olunmalıdır. Bu, İtaliyanın Cənubi Qafqazda sabitlik və tərəfdaşlığa verdiyi əhəmiyyətin göstəricisidir. Bütün bu faktlar bir daha sübut edir ki, Azərbaycan ilə İtaliya arasında strateji tərəfdaşlıq modeli bu gün beynəlxalq əməkdaşlıq üçün nümunə sayıla bilər”.

Paylaş:
87

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və Ukrayna Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Rəsmi

İlham Əliyev Kopenhagendə Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb

Cəmiyyət

İstanbulda zəlzələ olub

Rəsmi

İlham Əliyev Kopenhagendə Aİ liderləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

Siyasət

Azərbaycanla Yaponiya arasında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Prezident: Azərbaycan və Ermənistan artıq sülh şəraitində yaşamağa uyğunlaşıb

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan-İtaliya strateji tərəfdaşlığı uğurla inkişaf edir”

Sevinc Fətəliyeva: “3 oktyabr 1993-cü il tarixi Azərbaycanında yeni bir dövrün başlanğıcıdır”

Redaktorun seçimi

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Elm və təhsil naziri Belarus səfiri ilə görüşüb - FOTO

Azərbaycan XİN Nigeriyanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Elm və Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib

Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi şəhidlərin xatirəsini yad edib

Son xəbərlər

ETSN: Yalnız inventarlaşdırılmış və nişanlanmış ağaclarla bağlı müraciətlərə rəy veriləcək

Bu gün, 17:54

İlham Əliyev Kopenhagendə Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:44

Azərbaycan və Ukrayna Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Bu gün, 17:38

III MDB Oyunlarında Azərbaycanın 6 boksçusu finala yüksəlib

Bu gün, 17:32

“ABB mobile” indi daha dinamik, əyləncəli və qazanclı!

Bu gün, 17:25

“PAŞA Real Estate” və “ADA” Universiteti gələcək istedadların inkişafında birgə fəaliyyət göstərir - FOTO

Bu gün, 17:23

Bakıda iranlı narkotacirlərlə əlbir olan şəxsdə 20 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 17:12

“İçərişəhər”də Azərbaycan Miniatür Sənət Muzeyinin açılışı keçirilib

Bu gün, 17:03

Ötən ay havanın temperaturu iqlim normasından aşağı olub - RƏSMİ

Bu gün, 17:01

“Karabakh” və “Karabakh.ru”səhifəsi artıq 5 ildir ki, dünyaya Qarabağla bağlı həqiqətləri təqdim edir - FOTO

Bu gün, 16:55

Bakıda iranlı narkotacirlərlə əlbir olan şəxsdə 20 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 16:42

İstanbulda zəlzələ olub

Bu gün, 16:11

Azərbaycanla Yaponiya arasında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 16:02

Prezident: Azərbaycan və Ermənistan artıq sülh şəraitində yaşamağa uyğunlaşıb

Bu gün, 15:54

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan-İtaliya strateji tərəfdaşlığı uğurla inkişaf edir”

Bu gün, 15:26

İlham Əliyev Kopenhagendə Aİ liderləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:17

Prezident İlham Əliyev Meloni ilə görüşüb

Bu gün, 14:58

Qarabağ mətbəxinin inciləri “Rebuild Karabakh” sərgisində

Bu gün, 14:40

“Milliön şans” lotereyasına möhtəşəm hədiyyələrlə start verildi!

Bu gün, 14:22

Qəbələdə 5 otaqlı evdə yanğın olub

Bu gün, 14:09
Bütün xəbərlər