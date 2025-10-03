 Xəzər dənizində brokonyerlər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Xəzər dənizində brokonyerlər saxlanılıb

Qafar Ağayev11:08 - Bu gün
Xəzər dənizində brokonyerlər saxlanılıb

Ekoloji cinayətlərin və ekoloji təhlükəsizlik əleyhinə olan inzibati xətaların qarşısının alınması, su bioresurslarının mühafizəsinə nəzarəti gücləndirmək məqsədilə DİN-in Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən tədbirlər davam etdirilir.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan 1news.az-a verilən məlumata görə, İdarənin Lənkəran Xətt Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının bu istiqamətdə keçirdikləri növbəti tədbir zamanı Lənkəran rayonu Xəzər dənizinin su ərazisində qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan A.Salayev və Ə.İslamov saxlanılıblar.
Baxış zamanı həmin şəxslərdən 183 ədəd müxtəlif növ balıqlar və ov alətləri götürülüb. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

Xəzər dənizində, xidməti ərazi olan qoruq, milli park və su hövzələrində su bioresurslarının qorunması və ekoloji tarazlığın təmin edilməsi məqsədilə su polisləri tərəfindən müvafiq dövlət qurumları ilə birgə nəzarət-profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

Paylaş:
36

Aktual

Cəmiyyət

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

İqtisadiyyat

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Rəsmi

İlham Əliyev Kopenhagendə Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb

Rəsmi

Azərbaycan və Ukrayna Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Cəmiyyət

Kamaləddin Qafarov: “1993-cü il 3 oktyabr seçkiləri milli qurtuluşa aparan yolun başlanğıcıdır”

Azərbaycanda yeni radio fəaliyyətə başlayıb

Xəzər dənizində brokonyerlər saxlanılıb

Oksford Universitetinin tələbəsi ASAN təcrübəsindən yazıb

Redaktorun seçimi

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

“McDonald's Azərbaycan” yerli halal mal ətinin istehsal müəssisəsinə mətbuat üçün tur təşkil edib - FOTO

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Azərbaycanlı avtoblogger Zeekr 9X avtomobilini test etdi - FOTO

Son xəbərlər

Kamaləddin Qafarov: “1993-cü il 3 oktyabr seçkiləri milli qurtuluşa aparan yolun başlanğıcıdır”

Bu gün, 11:21

Azərbaycanda yeni radio fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 11:09

Xəzər dənizində brokonyerlər saxlanılıb

Bu gün, 11:08

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Bu gün, 11:03

Oksford Universitetinin tələbəsi ASAN təcrübəsindən yazıb

Bu gün, 10:49

Bakıda II Milli Rəqabət Forumu işə başlayıb

Bu gün, 10:40

Avropada Azərbaycanın mina probleminə dair silsilə sərgilər keçirilir - FOTO

Bu gün, 10:30

“Nar” regional satış şəbəkəsini genişləndirir – yeni mağaza Salyanda!

Bu gün, 10:23

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsində yeni təyinat

Bu gün, 10:10

III MDB Oyunlarının medal sıralaması: Azərbaycan 62 medalla ikinci pillədə qərarlaşıb

Bu gün, 10:04

Türkiyədə MOSSAD üçün işlədiyi müəyyən edilən detektiv saxlanılıb

Bu gün, 10:00

Biləcəriyə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq

Bu gün, 09:57

Binəqədidə bıçaqlanma hadisəsi baş verib

Bu gün, 09:38

Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

Bu gün, 09:25

Fərid Qayıbov: “Xankəndində beynəlxalq səviyyəli yarışların təşkili bizim üçün həm qürur, həm də məsuliyyətdir”

Bu gün, 09:22

AMB 3 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

Bu gün, 09:01

Sevinc Fətəliyeva: Azərbaycan və İtaliya möhkəm əməkdaşlıq təməli qurub

02 / 10 / 2025, 23:09

Nigar Məmmədova: Ulu Öndər Prezident seçilərkən müəyyənləşdirilən bütün prioritetlər reallığa çevrilib

02 / 10 / 2025, 19:55

ETSN: Yalnız inventarlaşdırılmış və nişanlanmış ağaclarla bağlı müraciətlərə rəy veriləcək

02 / 10 / 2025, 17:54
Bütün xəbərlər