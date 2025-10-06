AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03 % artaraq 1,9927 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,0663 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9927
|
100 Rusiya rublu
|
2,0663
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1224
|
1 Belarus rublu
|
0,5592
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0190
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1203
|
1 Çexiya kronu
|
0,0822
|
1 Çin yuanı
|
0,2387
|
1 Danimarka kronu
|
0,2669
|
1 Gürcü larisi
|
0,6244
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2184
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2861
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1811
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1361
|
1 İsrail şekeli
|
0,5184
|
1 Kanada dolları
|
1,2184
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5574
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3109
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5135
|
1 Moldova leyi
|
0,1019
|
1 Norveç kronu
|
0,1708
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6009
|
1 Polşa zlotası
|
0,4683
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3916
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3150
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3307
|
Türk lirəsi
|
0,0408
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0411
|
Yapon yeni
|
1,1310
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9914
|
Qızıl
|
6697,0140
|
Gümüş
|
82,5713
|
Platin
|
2758,9980
|
Palladium
|
2171,9625