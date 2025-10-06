 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:13 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03 % artaraq 1,9927 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,0663 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9927

100 Rusiya rublu

2,0663

1 Avstraliya dolları

1,1224

1 Belarus rublu

0,5592

1 Bolqarıstan levi

1,0190

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1203

1 Çexiya kronu

0,0822

1 Çin yuanı

0,2387

1 Danimarka kronu

0,2669

1 Gürcü larisi

0,6244

1 Honq Konq dolları

0,2184

1 Hindistan rupisi

0,0192

1 İngilis funt sterlinqi

2,2861

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1811

1 İsveçrə frankı

2,1361

1 İsrail şekeli

0,5184

1 Kanada dolları

1,2184

1 Küveyt dinarı

5,5574

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3109

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5135

1 Moldova leyi

0,1019

1 Norveç kronu

0,1708

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6009

1 Polşa zlotası

0,4683

1 Rumıniya leyi

0,3916

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3150

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3307

Türk lirəsi

0,0408

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0411

Yapon yeni

1,1310

Yeni Zelandiya dolları

0,9914

Qızıl

6697,0140

Gümüş

82,5713

Platin

2758,9980

Palladium

2171,9625

165

