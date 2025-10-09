 Hazırda yollarda vəziyyət necədir? - NİİM açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Hazırda yollarda vəziyyət necədir? - NİİM açıqladı

Qafar Ağayev17:54 - Bu gün
Hazırda yollarda vəziyyət necədir? - NİİM açıqladı

Bakı şəhərində hazırda yollardakı vəziyyət açıqlanıb.

Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən 1news.az-a verilən məlumata görə, sıxlıq əsasən aşağıdakı istiqamətlərdə müşahidə edilir:

1. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

3. Bakı-Sumqayıt şosesi, "Xırdalan" dairəsi istiqamətində;

4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

5. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

6. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

7. Mikayıl Useynov prospekti, Bayraq Meydanının qarşısından "Azneft" dairəsi istiqamətində;

8. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

9. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

10. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

11. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

12. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

13. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
75

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev AZAL-ın təyyarə qəzası ilə bağlı vəziyyətə şəxsən nəzarət etdiyinə görə Vladimir Putinə minnətdarlığını ...

Cəmiyyət

Bakıda qrip əleyhinə peyvəndlənmə prosesinə başlanılıb - ÜNVANLAR

Siyasət

Putin AZAL təyyarəsinin vurulması ilə bağlı danışdı: Obyektiv araşdırılacaq

Rəsmi

Düşənbədə Azərbaycan və Rusiya Prezidentlərinin təkbətək görüşü keçirilir - FOTO

Cəmiyyət

“Azerconnect Group” regionun ən böyük kibertəhlükəsizlik tədbirinə dəstək oldu - FOTO

Hazırda yollarda vəziyyət necədir? - NİİM açıqladı

Xocalının Ballıca kəndinin sakinlərinə əkinə yararlı torpaq sahələri ayrılıb - FOTO

Daha 4 şəhərlərarası marşrut üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Xankəndində III MDB Oyunları zamanı polis əməkdaşları fasiləsiz xidməti davam etdirir

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb

Paytaxtda oğurluq edənlər saxlanılıblar

Son xəbərlər

“Azerconnect Group” regionun ən böyük kibertəhlükəsizlik tədbirinə dəstək oldu - FOTO

Bu gün, 18:01

Hazırda yollarda vəziyyət necədir? - NİİM açıqladı

Bu gün, 17:54

Xocalının Ballıca kəndinin sakinlərinə əkinə yararlı torpaq sahələri ayrılıb - FOTO

Bu gün, 17:47

Daha 4 şəhərlərarası marşrut üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

Bu gün, 17:37

DİN Astarada əməliyyat keçirib, 55 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 17:16

Bakıda qrip əleyhinə peyvəndlənmə prosesinə başlanılıb - ÜNVANLAR

Bu gün, 17:03

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 16:53

İlham Əliyev AZAL-ın təyyarə qəzası ilə bağlı vəziyyətə şəxsən nəzarət etdiyinə görə Vladimir Putinə minnətdarlığını bildirib

Bu gün, 16:45

Slovakiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ölkəmizdə səfərdədir - VİDEO

Bu gün, 16:43

Ağdamda atası tərəfindən şiddətə məruz qalan azyaşlı sağalıb

Bu gün, 16:31

Putin AZAL təyyarəsinin vurulması ilə bağlı danışdı: Obyektiv araşdırılacaq

Bu gün, 16:13

Xalq Bank əmanət məhsulları üzrə sərfəli kampaniya təqdim edir

Bu gün, 16:11

“YAŞAT” Fondu müharibə əlilinin müalicə olunmasına kömək edib

Bu gün, 16:01

Paytaxt məktəbində bir ilk - QR kitabxana

Bu gün, 15:50

Xırdalanda gecə səs-küy yaradan 12 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:48

Sumqayıtda daha 201 mənzil kirayə mexanizmi ilə satışa çıxarılıb

Bu gün, 15:38

Düşənbədə Azərbaycan və Rusiya Prezidentlərinin təkbətək görüşü keçirilir - FOTO

Bu gün, 15:36

​​​​​​​“Xiaomi” brendi “Xiaomi 15T” seriyasını təqdim edir: üstün optika, qabaqcıl texnologiyalar və flaqman dizaynının ahəngi - FOTO

Bu gün, 15:34

Ağdərənin Vəngli kəndində 28 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 15:14

Xalq artisti Əminə Yusifqızı vəfat edib

Bu gün, 15:09
Bütün xəbərlər