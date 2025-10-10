AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9675 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,0938 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1.7
|EUR
|1.9675
|AUD
|1.1164
|BYN
|0.5592
|BGN
|1.0058
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1197
|CZK
|0.0807
|CNY
|0.2386
|DKK
|0.2635
|GEL
|0.6273
|HKD
|0.2185
|INR
|0.0192
|GBP
|2.2624
|SEK
|0.1783
|CHF
|2.1093
|ILS
|0.5219
|CAD
|1.2129
|KWD
|5.5384
|KZT
|0.3139
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5031
|MDL
|0.101
|NOK
|0.1689
|UZS
|0.014
|PKR
|0.6003
|PLN
|0.4622
|RON
|0.3859
|RUB
|2.0938
|RSD
|0.0168
|SGD
|1.3096
|SAR
|0.4532
|xdr
|2.3169
|TRY
|0.0407
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0409
|JPY
|1.1128
|NZD
|0.9784
|XAU
|6745.141
|XAG
|84.0861
|XPT
|2730.175
|XPD
|2355.291
