 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:17 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9675 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,0938 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1.7
EUR 1.9675
AUD 1.1164
BYN 0.5592
BGN 1.0058
AED 0.4628
KRW 0.1197
CZK 0.0807
CNY 0.2386
DKK 0.2635
GEL 0.6273
HKD 0.2185
INR 0.0192
GBP 2.2624
SEK 0.1783
CHF 2.1093
ILS 0.5219
CAD 1.2129
KWD 5.5384
KZT 0.3139
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5031
MDL 0.101
NOK 0.1689
UZS 0.014
PKR 0.6003
PLN 0.4622
RON 0.3859
RUB 2.0938
RSD 0.0168
SGD 1.3096
SAR 0.4532
xdr 2.3169
TRY 0.0407
TMT 0.4857
UAH 0.0409
JPY 1.1128
NZD 0.9784
XAU 6745.141
XAG 84.0861
XPT 2730.175
XPD 2355.291
Bütün xəbərlər