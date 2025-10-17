 Yasamalda baş verən silahlı insidentlə bağlı iki nəfər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Yasamalda baş verən silahlı insidentlə bağlı iki nəfər saxlanılıb

11:51 - Bu gün
Yasamalda baş verən silahlı insidentlə bağlı iki nəfər saxlanılıb

Yasamal rayonunda ötən gün baş verən silahlı insidentlə bağlı iki nəfər polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, oktyabrın 16-da Yasamal rayonu ərazisində əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məhkum olunmuş iki nəfərin odlu silahdan açılan atəş nəticəsində xəsarət alması barədə polisə məlumat daxil olub.

Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 36 yaşlı Elgün Cəbrayılov 38 yaşlı Rüfət Həziyev saxlanılıb. Həmin şəxslərdən 1 ədəd "Makarov" markalı tapança, 5 ədəd patron və narkotik vasitələr aşkar edilərək götürülüb.

Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb, əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

Paylaş:
81

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Füzuli şəhərinin azad olunması ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO

Cəmiyyət

Yasamalda baş verən silahlı insidentlə bağlı iki nəfər saxlanılıb

Cəmiyyət

Qanunsuz olaraq orden və medallar hazırlayaraq çoxsaylı şəxslərə təqdim etmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının vəzifəli şəxsləri ...

Siyasət

Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan beş il ötür

Cəmiyyət

EY İlin İş Adamı 2026 müsabiqəsinə ərizə qəbulu başlayıb

Regionlarda idmanın inkişafı üçün sosial tərəfdaşlıq: Qırmızı Ürəklər Fondu və Cüdo Federasiyası əməkdaşlığa başladı

Göyçayda avtomobil su kanalına düşüb

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Masallıda narkotiki evakuatorla daşımağa cəhd edən şəxslər tutulub

DİN: 53 cinayətin açılması təmin edilib

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

General Rasim Əliyev vəfat etdi

Son xəbərlər

EY İlin İş Adamı 2026 müsabiqəsinə ərizə qəbulu başlayıb

Bu gün, 13:41

Regionlarda idmanın inkişafı üçün sosial tərəfdaşlıq: Qırmızı Ürəklər Fondu və Cüdo Federasiyası əməkdaşlığa başladı

Bu gün, 13:37

Göyçayda avtomobil su kanalına düşüb

Bu gün, 13:06

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:37

Naftalanda Sağlamlığın Etibarlı Ünvanı — Gashalti Health Hotel - FOTO

Bu gün, 12:00

Yasamalda baş verən silahlı insidentlə bağlı iki nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:51

Abşeron rayonunda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 11:44

Qanunsuz olaraq orden və medallar hazırlayaraq çoxsaylı şəxslərə təqdim etmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının vəzifəli şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər

Bu gün, 11:33

Azərbaycan neftinin qiyməti 64 dollardan aşağı enib

Bu gün, 11:04

Kamaləddin Qafarov: “Gənclərin öz doğma torpaqlarına qayıtmaları qürurverici haldır”

Bu gün, 10:49

Zakir Həsənov Komando hərbi hissəsində olub, tapşırıqlar verib

Bu gün, 10:32

DYP yağışlı havaya görə müraciət edib

Bu gün, 10:17

Leysan yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:14

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 400 dollara yaxınlaşır

Bu gün, 10:07

Bakıda 11-ci sinif şagirdləri arasında bıçaqlanma hadisəsi baş verib

Bu gün, 09:48

Kürdəmirdə bağça yanıb

Bu gün, 09:28

Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan beş il ötür

Bu gün, 09:10

İlham Əliyev Füzuli şəhərinin azad olunması ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO

Bu gün, 09:09

Bu gün Füzulinin işğaldan azad olunmasından beş il ötür

Bu gün, 09:07

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:49
Bütün xəbərlər