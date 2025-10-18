 Azərbaycan XİN Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə əlaqədar paylaşım edib | 1news.az | Xəbərlər
Azərbaycan XİN Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə əlaqədar paylaşım edib

11:03 - Bu gün
Azərbaycan XİN 18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə sosial media hesablarında paylaşım edib.

1news.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"18 Oktyabr – Müstəqilliyin Bərpası Günü, xalqımızın azadlıq iradəsinin və dövlətçilik ənənələrimizin yenidən yüksəlişinin rəmzidir. Azərbaycan xalqının öz müstəqilliyini bərpa etməsinin 34-cü il dönümü münasibətilə bütün həmvətənlərimizi səmimi qəlbdən təbrik edir, Azərbaycanımıza əbədi müstəqillik və davamlı tərəqqi arzulayırıq".

