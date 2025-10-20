 Küləkli hava ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edilib | 1news.az | Xəbərlər
Küləkli hava ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edilib

17:23 - 20 / 10 / 2025
Küləkli hava ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edilib

Oktyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verib.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bakıda və Abşeron yarımadasında, Qazax, Tovuz, Ağstafa, Gəncə, Şəmkir, Samux, Naftalan, Goranboy, Daşkəsən, Gədəbəy, Xızı, Xaçmaz, Siyəzən, Şabran, Salyan, Neftçala, Hacıqabul, Mingəçevir, Şirvanda fasilələrlə qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.

