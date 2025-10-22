 Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

12:39 - Bu gün
Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Azərbaycanda oktyabrın 23-də yağışlı keçəcəyi gözlənilir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi şəhərətrafı ərazilərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 19-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunubndan 762 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 60-70% təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 19-23, dağlarda gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.

Paylaş:
105

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Yaqub Eyyubova “İstiqlal” ordenini təqdim edib

Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu Xocalı rayonunda tut bağının salınmasına maliyyə dəstəyi ayırıb

Cəmiyyət

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

Cəmiyyət

Hazırda 111 qadın taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərir - AYNA

Rəhman Hacıyev Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edib - FOTO

Heyvan satışı bazarlarında dezinfeksiya işləri aparılır

Füzuli Şəhəri Günü böyük coşqu ilə qeyd edilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından beş il ötür

Yuxarı Şirvan kanalında bir nəfər batıb

Şamil Rzayev ANAMA sədrinə I müavin təyin olunub

Son xəbərlər

“Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu: Gələcəyi İNDİ Duy” incəsənət festivalının saytında qeydiyyat başladı!

Bu gün, 17:51

Hazırda 111 qadın taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərir - AYNA

Bu gün, 17:45

Rəhman Hacıyev Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edib - FOTO

Bu gün, 17:26

Heyvan satışı bazarlarında dezinfeksiya işləri aparılır

Bu gün, 17:19

Füzuli Şəhəri Günü böyük coşqu ilə qeyd edilib - FOTO

Bu gün, 17:17

CFI üçüncü rübdə 1.55 trilyon ABŞ dolları həcmində ticarət dövriyyəsinə çataraq yeni zirvəyə yüksəldi, sentyabr ayında isə aylıq rekordunu yenilədi

Bu gün, 16:44

Qarabağ Dirçəliş Fondu Xocalı rayonunda tut bağının salınmasına maliyyə dəstəyi ayırıb

Bu gün, 15:59

Estoniya XİN rəhbəri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

Bu gün, 15:39

Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan nümayəndə heyətlərinin işçi görüşü keçirilib

Bu gün, 15:38

İki vəkilin fəaliyyəti dayandırılıb

Bu gün, 15:13

İlham Əliyev Yaqub Eyyubova “İstiqlal” ordenini təqdim edib

Bu gün, 15:05

Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi ilə bağlı yubiley medalı təsis edilib

Bu gün, 14:35

Ağdamın mərkəzi parkında ucaldılacaq “Fərhadın heykəli” hazırlanıb - FOTO

Bu gün, 14:32

İlham Əliyev Yaponiyanın yeni Baş nazirinə təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 14:29

Əli Əsədov Tbilisidə Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə görüşüb

Bu gün, 14:08

Silk Way Group və dnata Azərbaycanda yeni aviasiya xidmətləri mərkəzini yaratmaq üçün strateji əməkdaşlığa başlayır

Bu gün, 14:01

Suraxanıda mənzil yanıb, bir nəfər ölüb

Bu gün, 13:59

Səkkiz ölkədən olan səyyahlar Xankəndidə olublar

Bu gün, 13:46

Estoniya Azərbaycanda səfirlik açacaq

Bu gün, 13:39

DYP: Piyada vurulması hallarının əksəri keçidlərdən kənarda baş verir

Bu gün, 13:06
Bütün xəbərlər