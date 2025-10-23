 2025-ci il üçün müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesi və müsahibə mərhələsi başa çatıb | 1news.az | Xəbərlər
2025-ci il üçün müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesi və müsahibə mərhələsi başa çatıb

Qafar Ağayev17:46 - Bu gün
2025-ci il üçün müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesi və müsahibə mərhələsi başa çatıb

2025-ci il üçün təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesi və müsahibə mərhələsi başa çatıb.

1news.az xəbər verir ki, sertifikasiya imtahanında iştirak edən müəllimlərdən 6628 nəfər 51 və yuxarı bal toplayıb. Qeyd olunan nəticəni göstərən müəllimlərin maaşlarına 35 faiz artım əlavə olunacaq.

Bundan əlavə, 11 min 316 nəfər iştirakçı 30–50 bal aralığında nəticə göstərib, həmin müəllimlərin maaşlarına isə 10 faiz artım əlavə olunacaq.
Test və müsahibə mərhələsində uğur qazanmayan və ya iştirak etməyən 3129 müəllim üçün təlimlər təşkil ediləcək.

