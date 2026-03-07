Avstriya səfiri və səfirlik əməkdaşları İrandan Azərbaycan sərhədi ilə təxliyə olunub - FOTO
Astara dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə İrandan təxliyə davam edir.
1news.az-ın APA-ya istinadən verdiyi xəbərə görə, Avstriyanın İrandakı səfiri Friedrich Stift və səfirlik əməkdaşları Astara dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə təhlükəsiz şəkildə təxliyə olunub.
Səfir media nümayəndələrinə açıqlamasında beş nəfərdən ibarət heyətin təxliyə olunduğunu bildirib və Azərbaycan tərəfinə bu köməyə görə təşəkkürünü çatdırıb. O, sərhəddə çox mehriban qarşılandıqlarını qeyd edib.
Təxliyə prosesi xüsusi təhlükəsizlik qaydalarına uyğun və mərhələli şəkildə həyata keçirilir.
