 Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsi sahəsində yeni dövlət standartı qəbul edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsi sahəsində yeni dövlət standartı qəbul edilib

Qafar Ağayev16:31 - 24 / 10 / 2025
Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsi sahəsində yeni dövlət standartı qəbul edilib

Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) AZS ISO 14015:2025 "Ətraf mühitin idarə edilməsi - Ətraf mühitin kompleks şəkildə araşdırılmasının qiymətləndirilməsi üzrə təlimatlar" ("Environmental management - Guidelines for environmental due diligence assessment") yeni dövlət standartını qəbul edib.

1news.az AZSTAND-a istinadən xəbər verir ki, standart ətraf mühitin müxtəlif aspektlərini müəyyən edir, zərurət yarandıqda onların biznes nəticələrinə təsirini qiymətləndirmək məqsədilə kompleks şəkildə araşdırmalar üçün sistematik qaydalara dair təlimat təqdim edir.

Yeni dövlət standartını Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi müvafiq beynəlxalq standartın autentik tərcüməsi əsasında hazırlayıb, standart "Ekologiya" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitədə (AZSTAND/TK 09) konsensus əsasında qəbul edilib və AZSTAND onu təsdiqləyərək Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin Dövlət Fonduna daxil edib.

Paylaş:
140

Aktual

Rəsmi

SOMDA-ya yeni rəis təyin olundu və general-mayor rütbəsi verildi - SƏRƏNCAM

Siyasət

Azərbaycan BMT-nin Hökumətlərarası İşçi Qrupunda həmsədr seçilib - FOTO

Rəsmi

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisi vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

Siyasət

Ceyhun Bayramov TDT baş katibini qəbul edib

Cəmiyyət

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Bakıda obyektdə yanğın olub

Marketlərin birində ödəmə terminalından oğurluq edilib - VİDEO

Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsi sahəsində yeni dövlət standartı qəbul edilib

Redaktorun seçimi

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Silk Way Group və dnata Azərbaycanda yeni aviasiya xidmətləri mərkəzini yaratmaq üçün strateji əməkdaşlığa başlayır

Şamil Rzayev ANAMA sədrinə I müavin təyin olunub

Bakıda mağazada yeniyetmə qaldırıcı qurğu ilə yükləri qaldırarkən yıxılıb - VİDEO

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Azərbaycan BMT-nin Hökumətlərarası İşçi Qrupunda həmsədr seçilib - FOTO

24 / 10 / 2025, 18:43

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

24 / 10 / 2025, 17:49

Azərbaycan və Tacikistanın statistika sahəsində əməkdaşlığı üzrə memorandum təsdiqlənib

24 / 10 / 2025, 17:48

SOMDA-ya yeni rəis təyin olundu və general-mayor rütbəsi verildi - SƏRƏNCAM

24 / 10 / 2025, 17:30

Şahin Seyidzadə: Azərbaycan–Qazaxıstan strateji tərəfdaşlığı yeni mərhələyə qədəm qoyub - ŞƏRH

24 / 10 / 2025, 17:22

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisi vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

24 / 10 / 2025, 17:15

Bakıda obyektdə yanğın olub

24 / 10 / 2025, 17:09

Marketlərin birində ödəmə terminalından oğurluq edilib - VİDEO

24 / 10 / 2025, 16:40

Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsi sahəsində yeni dövlət standartı qəbul edilib

24 / 10 / 2025, 16:31

Ceyhun Bayramov TDT baş katibini qəbul edib

24 / 10 / 2025, 16:15

Ov qaydalarını pozan şəxslər saxlanılıb

24 / 10 / 2025, 16:13

MİQ müsabiqəsində iştirakın hansı hallarda ödənişli olacağı müəyyənləşir

24 / 10 / 2025, 15:54

Abşeron rayonunda bank kartlarından oğurluq edənlər saxlanılıblar

24 / 10 / 2025, 15:44

Azərbaycanın paralimpiya çempionu dünya reytinqində liderliyini qoruyur

24 / 10 / 2025, 15:35

Azərbaycan Pakistanda keçirilən Regional Nəqliyyat Nazirləri konfransında təmsil olunur

24 / 10 / 2025, 15:17

Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Xocalı soyqırımının şahidi olmuş zərərçəkmişin ifadəsi elan edilib

24 / 10 / 2025, 14:59

Dövlət Xidmətinin Vətən müharibəsi iştirakçısı olan əməkdaşı vəfat etdi

24 / 10 / 2025, 14:48

Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

24 / 10 / 2025, 14:37

Şuşanın İƏT-in turizm paytaxtı elan edilməsinə dair Tədbirlər Planı təsdiq edilib

24 / 10 / 2025, 14:18

“Eternity – 2025” təliminin “Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü” keçirilib - FOTO

24 / 10 / 2025, 14:08
Bütün xəbərlər