 İlham Əliyev Cəbrayıl şəhər məscidinin təməlini qoyub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

İlham Əliyev Cəbrayıl şəhər məscidinin təməlini qoyub

15:40 - Bu gün
İlham Əliyev Cəbrayıl şəhər məscidinin təməlini qoyub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də Cəbrayıl şəhər məscidinin təməlini qoyub.

1news.az xəbər verir ki, “PMD Projects” şirkətinin direktoru Nəriman Topçibaşev dövlətimizin başçısına görüləcək işlər barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, məscidin ümumi sahəsi 1530 kvadratmetrdən çox olacaq. Burada eyni vaxtda 615 nəfər ibadət edə biləcək. İkimərtəbəli məscid binasında eyni anda kişilərin və qadınların ibadət etmələri üçün şərait olacaq. Məsciddə icma zalı, avtomobil dayanacağı, söhbətgah yaradılacaq. Məscidin minarələrinin hündürlüyü 34,2 metr, günbəzin hündürlüyü isə 22,6 metr olacaq.

Qeyd edək ki, işğaldan əvvəl Cəbrayıl rayonunda 5 məscid, 40-dan çox ziyarətgah, 20-dən artıq tarixi-memarlıq abidəsi olub. İşğal dövründə digər ərazilərimizdə olduğu kimi, bu rayondakı tarixi-dini abidələrimiz ermənilər tərəfindən məhv edilib. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsindən sonra Qarabağın və Şərqi-Zəngəzurun tarixi-dini və mədəni abidələrinin bərpası, yenilərinin inşası istiqamətində Azərbaycan dövləti tərəfindən mühüm işlər görülüb. Bu xüsusda 2017-ci ildə Cocuq Mərcanlı kəndində inşa edilən, Şuşa məscidinin bənzəri olan məscidi qeyd etmək olar.

Paylaş:
107

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Şahvəlli kəndində “Şəms” və “Üfüq” Günəş Elektrik stansiyalarının təməlini qoyub

Rəsmi

Prezident Cəbrayıl rayonunda “Şəfəq” Günəş Elektrik Stansiyasına gedən avtomobil yolunun açılışında iştirak edib

Rəsmi

Dövlət Başçısı Cəbrayıl şəhərində ikinci və üçüncü yaşayış komplekslərinin təməlini qoyub

Rəsmi

Dövlət Başçısı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinin sakinlərinə mənzillərin açarlarını təqdim edib

Rəsmi

İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Şahvəlli kəndində “Şəms” və “Üfüq” Günəş Elektrik stansiyalarının təməlini qoyub

Prezident Cəbrayıl rayonunda “Şəfəq” Günəş Elektrik Stansiyasına gedən avtomobil yolunun açılışında iştirak edib

Dövlət Başçısı Cəbrayıl şəhərində ikinci və üçüncü yaşayış komplekslərinin təməlini qoyub

İlham Əliyev Cəbrayıl şəhər məscidinin təməlini qoyub

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunub

Azərbaycan və Tacikistanın statistika sahəsində əməkdaşlığı üzrə memorandum təsdiqlənib

Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilib

Şuşanın İƏT-in turizm paytaxtı elan edilməsinə dair Tədbirlər Planı təsdiq edilib

Son xəbərlər

Azərbaycana qanunsuz yolla 1 300 karata yaxın qiymətli daşların gətirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 17:47

Azərbaycan və Serbiya artilleriyaçılarının birgə təlimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 17:43

İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Şahvəlli kəndində “Şəms” və “Üfüq” Günəş Elektrik stansiyalarının təməlini qoyub

Bu gün, 17:07

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 16:43

Bolt Business və “Fairmont Baku” Oteli Bakıda qonaqlara Tesla elektrik avtomobilləri ilə rahat səyahət imkanı təqdim edir - FOTO

Bu gün, 16:15

Prezident Cəbrayıl rayonunda “Şəfəq” Günəş Elektrik Stansiyasına gedən avtomobil yolunun açılışında iştirak edib

Bu gün, 16:02

Dövlət Başçısı Cəbrayıl şəhərində ikinci və üçüncü yaşayış komplekslərinin təməlini qoyub

Bu gün, 15:44

İlham Əliyev Cəbrayıl şəhər məscidinin təməlini qoyub

Bu gün, 15:40

“Automechanika Baku 2027” sərgisinə həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirildi – FOTO

Bu gün, 15:13

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 15:08

“Azərxalça” ASC Şuşa məscidi üçün dünya xalçaçılıq tarixinin ən böyük dairəvi xalçasını hazırlayır - FOTO

Bu gün, 15:07

Dövlət Başçısı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinin sakinlərinə mənzillərin açarlarını təqdim edib

Bu gün, 15:03

Prezident Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib

Bu gün, 14:58

İlham Əliyev İmişlidə “Promalt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (MMC) arpa emalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib

Bu gün, 14:54

Brüsseldə qərbi azərbaycanlıların doğma torpaqlarına qayıdış hüququna dair konfrans keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:23

Şəhid Mübariz Şahmurovun nəşinin qalıqları Keşlədə dəfn olunub

Bu gün, 13:14

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən Lətif Şahhüseynovun qalıqları Sumqayıtda dəfn edilib - FOTO

Bu gün, 13:11

Prezident İlham Əliyev İmişlidə “Promalt” MMC-nin arpa emalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 12:30

Preizdent Sabirabad Sənaye Məhəlləsində “Fırtına Su Sistemləri” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (MMC) su filtrlərinin istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub

Bu gün, 12:06

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Abdulla Quliyev dəfn olunub

Bu gün, 12:02
Bütün xəbərlər