 Ötən ay dövlət sərhədini pozan 21 nəfər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Ötən ay dövlət sərhədini pozan 21 nəfər saxlanılıb

14:19 - Bu gün
Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən 2025-ci ilin oktyabr ayı ərzində dövlət sərhədinin еtibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi, qaçaqmalçılıq, qеyri-lеqal miqrasiya və narkоtik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri uğurla həyata keçirilmişdir.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzindən 1news.az-a verilən məlumata görə, ay ərzində dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 21 nəfər saxlanılmışdır. Onların 5-i Azərbaycan, 3-ü Əlcəzair, 3-ü Pakistan, 2-si Əfqanıstan, 2-si Mərakeş, 2-si Ukrayna, 1-i İran, 1-i Türkiyə, 1-i Seneqal, 1-i Suriya vətəndaşı оlmuşdur.

Qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə tədbirləri nəticəsində saxtalaşdırılmış tarix möhürü və pasportla, özgəsinə məxsus sənədlə dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərən 9 nəfər saxlanılmışdır.

Sərhəd rеjim qaydalarını pоzduqlarına görə 757 nəfər saxlanılaraq barələrində müvafiq tədbirlər görülmüşdür.

Cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində hüquq-mühafizə оrqanları tərəfindən axtarışda оlan 329 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti оrqanlara təhvil vеrilmiş, ölkədən çıxışı qadağan edilmiş 511 nəfərin ölkəni tərk etməsinin, girişi qadağan olan 48 nəfərin isə ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınmışdır.

Narkоtik vasitələrin qеyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində 489 kiloqram 871 qram narkоtik vasitə, 4689 ədəd narkotik tərkibli güclü təsiredici vasitə hesab edilən həb aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılmışdır.

Qaçaqmalçılıq fəaliyyətinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində ümumi dəyəri 8 milyon 164 min 905 manat оlan qaçaqmal, о cümlədən tüfəngə məxsus 6 ədəd, tapancaya məxsus 9 ədəd patron, Rusiya Federasiyası valyutası, pirotexniki vasitələr, dərman vasitələri, spirtli içki və tütün məmulatları aşkar olunaraq götürülmüşdür.

Qeyd edilib ki, dövlət sərhədlərimizin еtibarlı mühafizəsinin təşkili istiqamətində tədbirlər davam еtdirilir.

