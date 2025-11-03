 Bakıda mağazadan 30 min manatlıq oğurluq olub | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Bakıda mağazadan 30 min manatlıq oğurluq olub

Qafar Ağayev12:33 - Bu gün


Nərimanov rayonunda mağazaların birindən oğurluq edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-dən bildirilib.

Noyabrın 1-də Bakı şəhər sakini polisə müraciət edərək ona məxsus mağazadan 30000 manat dəyərində dam örtüklərinin talanmasını bildirib.

Nərimanov RPİ 17-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 44 yaşlı R.Səmədov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Paytaxtın Sabunçu rayonunda isə bir nəfərə məxsus 2300 manat dəyərində moped oğurlamaqda şübhəli bilinən yeniyetmə də polis tərəfindən saxlanılıb.
Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

