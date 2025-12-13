 Mobil telefonda gizlədilmiş qızıl külçələr aşkarlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Mobil telefonda gizlədilmiş qızıl külçələr aşkarlanıb

11:34 - Bu gün
Mobil telefonda gizlədilmiş qızıl külçələr aşkarlanıb

Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdiyi kompleks gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində qızıl külçələrin, mobil telefon, fotoaparat və digər malların qanunsuz yolla gömrük sərhədindən keçirilməsinin qarşısı alınıb.

Bu barədə 1news.az-a İdarədən məlumat verilib.

Şarja-Bakı aviareyisi ilə gələn Azərbaycan Respublikası vətəndaşının çantalarına gömrük baxışı həyata keçirilib və gömrük orqanına bəyan edilməyən 2 ədəd mobil telefon, 3 ədəd fotoaparat, 10800 ədəd xarici markalı siqaret, 16 ədəd elektron siqaret, 10 ədəd qida əlavəsi, “Dyson” markalı saç feni və digər mallar aşkarlanıb.

Gömrük nəzarəti tədbirləri zamanı sərnişinin özünü şübhəli apardığı müşahidə olunduğundan “Body-Scan” cihazı vasitəsilə yoxlama həyata keçirilib. Nəticədə həmin şəxsin ayaqqablarından, gödəkçəsinin ciblərindən və ona məxsus mobil telefonun korpusundan xüsusi üsulla gizlədilmiş, ümumilikdə 90 qram qızıl külçə aşkar edilib.

Paylaş:
51

Aktual

Cəmiyyət

Piyada vurulması - bütün hallarda sürücü günahkardır? – VİDEOREPORTAJ

İqtisadiyyat

500 manatlıq əskinasların istifadəsi məhdudlaşdırılıb? – Mərkəzi Bankdan AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

Cəmiyyət

Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Cəmiyyət

Gəncədə qadın itkin düşüb

Hərbi attaşelərlə ilin yekununa dair toplantı keçirilib - FOTO

Dünən polis xeyli silah-sursat aşkarlayıb

Mobil telefonda gizlədilmiş qızıl külçələr aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Prezident İlham Əliyev BƏƏ-nin bir sıra şirkətlərinin rəhbərlərini qəbul edib - YENİLƏNİB

“Coincasa” 2025-ci il “Blooming New Year” Yeni il kolleksiyasını təqdim edir - FOTO

Hikmət Hacıyev və Armen Qriqoryan Qətərdə panel müzakirəsində iştirak ediblər - FOTO

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Gəncədə qadın itkin düşüb

Bu gün, 12:20

Hərbi attaşelərlə ilin yekununa dair toplantı keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:06

Dünən polis xeyli silah-sursat aşkarlayıb

Bu gün, 11:53

Mobil telefonda gizlədilmiş qızıl külçələr aşkarlanıb

Bu gün, 11:34

Türkiyəli müğənni Güllünün ölümü ilə bağlı saxlanılan qızı həbs edilib

Bu gün, 11:01

Bəzi bölgələrə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:45

Dünya əmtəə bazarlarında neft ucuzlaşıb

Bu gün, 10:18

Bakı–Quba yolunda ağır qəza, ölən var

Bu gün, 10:03

Ümummilli Liderin əziz xatirəsi Latviyada anılıb - FOTO

12 / 12 / 2025, 22:53

AZAL istifadəçilərinə yeni üstünlük: milləri indi Bolt gedişlərinə dəyişmək mümkündür

12 / 12 / 2025, 18:12

Nazir Rəşad Nəbiyev AMD şirkəti ilə uzunmüddətli strateji əməkdaşlığı müzakirə edib

12 / 12 / 2025, 18:04

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev və Azərbaycanın xarici siyasət strategiyası

12 / 12 / 2025, 17:49

Bu ilin 11 ayında Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı açıqlandı

12 / 12 / 2025, 17:25

“Yaşıl Kartdan daha yaxşısı”: ABŞ-da Qızıl Kart dövrü rəsmən başladı

12 / 12 / 2025, 17:07

Temperatur 5-7 dərəcə aşağı düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

12 / 12 / 2025, 16:42

Piyada vurulması - bütün hallarda sürücü günahkardır? – VİDEOREPORTAJ

12 / 12 / 2025, 16:19

Müharibə əlilləri və şəhid ailələri əmlaka mülkiyyətin qeydiyyatıyla bağlı sənədlərə görə rüsumdan azad edilir

12 / 12 / 2025, 15:45

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli və Həsənriz kəndlərinə çatıb

12 / 12 / 2025, 15:25

Ölkədə ölüm sayı ilə bağlı statistika açıqlanıb

12 / 12 / 2025, 15:20

Milli Məclisin 16 dekabr keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

12 / 12 / 2025, 14:59
Bütün xəbərlər