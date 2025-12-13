 Salyanda 9 kiloqram narkotik satmaq istəyən şəxslər həbs olunub | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Salyanda 9 kiloqram narkotik satmaq istəyən şəxslər həbs olunub

13:35 - Bu gün
Salyanda 9 kiloqram narkotik satmaq istəyən şəxslər həbs olunub

Salyanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində təqsirli bilinən əvvəllər məhkum olunan Müşfiq Hüseynov və Anar Əsgərov həbs olunublar.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Şirvan regional qrupundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, M.Hüseynovdan ümumi çəkisi 7 kq olan psixotrop maddə metamfetamin, narkotik vasitə marixuana, A.Əsgərovdan isə 2 kq tiryək, heroin və narkotiklərin satışında istifadə olunan elektron tərəzi götürülüb.

Hər iki şəxs narkotikləri sosial şəbəkələrdə tanış olduqları şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşından satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər.

Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan hər iki şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

