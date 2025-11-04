 AMB 4 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB 4 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:15 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) noyabrın 4-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın Mərkəzi Banka istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

Manata nəzərən avronun məzənnəsi 1,9566 manat, 1 türk lirəsi 0,0404 manat, 100 rus rublu isə 2,0988 manat olub.

KOD Кurs
USD 1,7
EUR 1,9566
AUD 1,1102
BYN 0,5699
BGN 1,0005
AED 0,4629
KRW 0,118
CZK 0,0804
CNY 0,2386
DKK 0,2621
GEL 0,6271
HKD 0,2187
INR 0,0192
GBP 2,231
SEK 0,179
CHF 2,1002
ILS 0,522
CAD 1,2085
KWD 5,5328
KZT 0,3237
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5054
MDL 0,1004
NOK 0,1675
UZS 0,0142
PKR 0,6052
PLN 0,4598
RON 0,3848
RUB 2,0988
RSD 0,0167
SGD 1,3023
SAR 0,4533
xdr 2,3057
TRY 0,0404
TMT 0,4857
UAH 0,0405
JPY 1,1034
NZD 0,967
