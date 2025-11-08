Türkiyə Prezidenti: Bu gün Qarabağın hər qarışında inkişaf, sülh, rifah və azadlıq var
“İllərdir şairlər Qarabağ üçün həsrət dolu şeirlər yazıb”.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıda Vətən müharibəsində qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda deyib.
“İlham qardaşımın liderliyi altında Azərbaycan Ordusu Qarabağı işğaldan azad edərək könüllərdəki 30 illik yanğını söndürdü. Bu gün Laçından Şuşaya, Zəngilandan Xankəndinə, Xocalıdan Füzuliyə qədər Qarabağın hər qarışında inkişaf var, sülh var, rifah və azadlıq var”, - Türkiyə Prezidenti bildirib.
