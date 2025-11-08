Ərdoğan: Şəhidlərimizin bir-birinə qarışan qanları üzərində yüksələn hürriyyət sancağı Qarabağda dalğalanır
“Bu gün burada Azərbaycan əsgərləri ilə yanaşı Türk əsgərləri də çiyin-çiyinə, yan-yanadırlar”.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Vətən müharibəsində qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda deyib.
Türkiyə Prezidenti bildirib ki, əsgərlərimizə baxanda “İki dövlət, bir millət” şüarının nə demək olduğunu hər kəs görür: “Şəhidlərimizin bir-birinə qarışan qanları üzərində yüksələn hürriyyət sancağı Qarabağın dörd bir yanında şanla, şərəflə, qürurla dalğalanır”.
