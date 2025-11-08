Pakistan Baş naziri: JF-17 qırıcılarının səsinə qərq olan Bakı səmasını seyr etmək qürurvericidir
Azərbaycanlı və türk qardaşlarının arxasında marşla gedən müzəffər Silahlı Qüvvələrimizi görmək, hər il güclənən dostluğumuzun rəmzi olan JF-17 qırıcılarının səsinə qərq olan səmanı seyr etmək qürurvericidir.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Pakistan Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Bakıda Vətən müharibəsində qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda deyib.
“Bu gün ürəyim fəxarət hissi ilə dolur, çünki mən böyük həvəslə və vətənpərvərlik hissi ilə möhtəşəm hadisəni qeyd edən möhtəşəm Azərbaycan xalqını görürəm”, - Şahbaz Şərif vurğulayıb.
